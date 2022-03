Interponen recurso de amparo docentes de Conalep en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Los maestros sindicalizados de Conalep siguen en pie de lucha, pese a que la Junta de Conciliación y Arbitraje les declarara inexistente la huelga que estaba programada para estallar el día de ayer, y ya interpusieron un amparo, señaló la líder sindical de Guasave.

Añadió que regresaron a las aulas, trabajando bajo protesta, para no afectar al alumnado.

Recurren al amparo

Martha Maee Pérez Rodríguez, representante sindical en el plantel Guasave, informó que el día de antier la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga que estallaría el día de ayer argumentando los dos días que permanecieron en paro laboral.

“Informarles más que nada que nosotros no teníamos una huelga, teníamos un paro de labores y ese paro de labores era en exigencia del pago justo a los trabajadores, de esos 15 maestros de los cuales 3 siguen sin recibir su sueldo, ese era el objetivo de las manifestaciones del día lunes y el día martes; pero una cosa es el paro y otra cosa es la huelga, son totalmente diferentes.”

Detalló que ellos todavía tienen un recurso de amparo porque la revisión contractual se da cada dos años y es un derecho que se tiene como sindicato.

“Ahorita se metió un amparo para el asunto del emplazamiento de huelga en dónde nos toca la revisión del aumento salarial, no nos pagan y luego aparte no nos dejan revisar el salario pues sí es algo delicado esperamos la respuesta de este amparo y continuamos con los trabajos e incluso ellos siguen con las pláticas con el gobernador.”

Pérez Rodrígtuez catalogó el hecho como una estrategia política de parte de la dirigencia estatal.

“Pensamos que es una estrategia política, pero nosotros vamos a esperar y no vamos a quitar el dedo del renglón y sobre todo, lo más importante es hacer ver a la comunidad cómo es que Conalep está usando a los esquiroles para denigrar las actividades que hacemos como sindicato.”

En la lucha

Pérez Rodríguez indicó que ya están laborando en las aulas porque se busca no afectar a los estudiantes y que se encuentran en la espera de las negociaciones.

“Estamos en la mejor disposición de trabajar, nuestro objetivo jamás ha sido perjudicar a los estudiantes, pero también queremos que nos entiendan que no podemos permitir que se nos este pisoteando nuestro contrato colectivo de trabajo por parte de las autoridades de Conalep.”

La representante del sindicato comentó que confían en la palabra del gobernador. “Tenemos la palabra del gobernador que dice que no va a permitir que nuestros logros que ya tenemos se nos quiten, entonces nosotros pensamos que el esperar no es un ceder, nosotros seguimos en la lucha y seguimos buscando el pago de esos salarios que no nos han dado.”