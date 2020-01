Inundada encuentran celda en relleno sanitario del Mezquitón, Guasave

Sinaloa.- La tarde del jueves después de un recorrido que hicieron por el terreno del relleno sanitario de El Mezquitón, las autoridades municipales se encontraron con la novedad de que la celda para residuos sólidos estaba inundada.

"Pues ya la están viendo ustedes en la fotografía esa que les pasaron, parece una alberca olímpica", señala Mauricio López Parra, director general de Obras y Servicios Públicos.

Agregó que no saben en qué momento y cómo se hizo esta acción. "Yo no me atrevo a decir quién fue ni cómo, lo único que sé es que ahí está el agua, para saber cómo pasó se tiene que investigar."

López Parra dijo que estás acciones son lamentables pues con ellas no se hace daño a la administración si no a los ciudadanos al tratarse de bienes municipales.

"Hay que desaguar y esto nos demuestra que está bien hecha porque la membrana no ha permitido que se filtre el líquido, pero pues te digo es muy lamentable porque es una infraestructura que aunque no está en uso es propiedad del municipio, si fue con intención es atentar contra un tema muy sensible."

López Parra dijo que no hay vigilancia en el sitio pues como no cosas de valor salvó la celda simple no consideraron que la requiriera.