Investigan a regidora de Guasave por vender bienes municipales, una pipa en Ruíz Cortines

Sinaloa.- El Titular del Órgano Interno de Control en Guasave informó que recibieron documentación procedente de la Sindicatura de Procuración en fechas recientes, en la que señalaban a la regidora del PAS, Adriana Valenzuela, como presunta responsable de vender una pipa en la sindicatura de Ruiz Cortines, cuando fungía como síndica, por lo cual se abrió una carpeta de investigación.

Juan Ramón Bojórquez Cempóatl aclaró que de acuerdo con los resultados de la investigación se determinará si se elabora informe de presunta responsabilidad o se determinará “no a lugar a ello”.

Investigación

Señaló que este caso movilizó al departamento de denuncias e investigación del Órgano Interno de Control, el cual está realizando la investigación correspondiente.

Destacó que hasta que se realice el proceso como lo rigen las leyes y normas que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Sinaloa y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se podrá determinar si se elabora el informe de presunta responsabilidad o se dictamina como “no a lugar a ello”.

Mencionó que hasta el momento no se puede prestablecer un resultado, por lo cual solo debe de dictaminarse una vez agotada la investigación. Insistió en que se abrió una carpeta de acuerdo con las constancias que recibieron, por lo cual aún se está procesando.

“El resultado no lo podemos todavía ni conocer nosotros, y en el caso de que lo tuviéramos, para no violentar el proceso y el derecho humano que tiene ella a no ser molestada por una resolución no producida o una especulación”, dijo el funcionario.

Externó que se apegan a las normas y leyes para realizar el proceso respectivo, cuidando que no se violente ningún derecho humano de la persona involucrada que establece tanto la Constitución general de la república mexicana, como la particular del estado de Sinaloa.

Denuncias

Explicó que cuando se presenta una queja o denuncia por alguna autoridad del municipio de Guasave o bien por la ciudadanía, lo primero que se realiza es una investigación exhaustiva.

Detalló que en dado caso de que en la investigación resulta responsabilidad, se pasa a la siguiente fase, la cual es la “sustanciación”.

Una vez sustanciado el procedimiento con la garantía de que la presunta afectada es escuchada en el proceso, se determina por parte de la autoridad si la conducta ilícita que se le imputa efectivamente sí sucedió o no. De acreditarse que sucedió se dicta una resolución según sea cada caso, ya sea de carácter resarcitorio o sancionatorio.