Investigan duplicidad de funciones de Magallanes

Guasave, Sinaloa.- La Secretaría de Educación Pública inició una investigación para que el actual director de Educación del Ayuntamiento, Alfredo Magallanes, aclare su situación laboral y por lo pronto le fue suspendido el pago de su sueldo, informó David Zúñiga Villanueva.

El jefe de Servicios Regionales del Petatlán, dijo que si tiene una doble plaza donde tiene que trabajar una jornada de 8:00 a 12:00 del día y de 1:00 a 6:00 de la tarde se trata de una jornada completa y en este sentido se tiene que delimitar las responsabilidades y saber qué se tiene que hacer de acuerdo a la ley.

“Yo creo que la ley es muy clara en este sentido de la duplicidad de funciones, si el maestro verdaderamente está cobrando en la Secretaría de Educación Pública y está haciendo la función en el Ayuntamiento municipal lógicamente que no hay compatibilidad para poder realizar esa función”, expuso.

En ese sentido el maestro ahorita tiene suspendida su próxima quincena de pago lo cual no se le va realizar hasta que no se aclare su compatibilidad de trabajo en las dos áreas”.

El representante educativo dijo que una vez hechas las aclaraciones pertinentes, si así lo permite la ley tendrá que seguir en sus funciones y si no, tendrá que ubicarse en cualquiera de estas dos áreas que él decida.

Detalló que aún cuando el funcionario argumente que puede desempeñar ambas funciones por no estar asignado frente a grupo no se justifique se tenga que ausentar pues las funciones están bien delimitadas por la Secretaría.

“Eso no implica porque se le está pagando por una jornada de trabajo, el hecho de que no esté uno frente a los niños y a las niñas no significa que podemos hacer otras funciones fuera de la jornada de trabajo que corresponde, las funciones son muy específicas, técnico-pedagógicas, maestro frente al grupo o la parte directiva y la cual se tiene que desempeñar a cabalidad en el tiempo y forma que corresponde”, expresó.