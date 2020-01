Isife traerá aulas movibles al kínder Rodolfo T. Loaiza

Guasave, Sinaloa.- Ante la situación que se registró en el kínder Rodolfo T. Loaiza, donde varios padres de familia optaron por retirar a sus hijos del plantel por las condiciones en las que se encuentran tomando clases, el director del Isife informó que esta misma semana estarán llegando dos aulas movibles para brindar seguridad a los menores.

El funcionario estatal recalcó que la primera etapa de rehabilitación del plantel será entregada el 15 de febrero, en tiempo y forma conforme lo prometido.

Álvaro Ruelas Echave, director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física, informó que esta semana estarán llegando dos aulas movibles al kínder Rodolfo T. Loaiza, para darle solución al problema de que los niños se encuentran tomando clases bajo la techumbre del plantel.

Ruelas Echave enfatizó que a él no se le había planteado la problemática que se tenía con los niños, sin embargo, a pesar de que no le corresponde al Isife, se buscó esta alternativa por seguridad de los pequeños.

Debo decir que en ningún momento, teniendo mis teléfonos y todo, la directora se ha comunicado conmigo, no me planteó la necesidad, no me planteó la problemática; yo me enteré del tema de la salida de los niños por el reportaje, en ese momento me puse a la tarea, por instrucción del gobernador, que viéramos alguna alternativa segura para los niños, si a mi esto me lo hubieran planteado anteriormente lo hubiéramos solucionado.”