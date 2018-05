Jesús López confirma renuncia a candidatura por problemas de salud

Guasave, Sinaloa.- La mañana de ayer Jesús López Rodríguez dio fin a los rumores en torno a su salida de la contienda electoral, al confirmar que se miraba obligado a renunciar a la candidatura a la presidencia municipal que había registrado representando la coalición Por Sinaloa al Frente.

Esto al presentar problemas de salud que lo obligan a ser sometido a una sexta intervención quirúrgica, según notificó ante los medios de comunicación. En dicha conferencia “Chuy” López explicó que ha sido operado de su rodilla derecha pero que en la quinta intervención de nombre osteotomía se le ocasionó una fractura en la espinilla, por lo que se le colocó un injerto óseo el cual no pegó.

Chuy López mostrando la radiografía a Héctor Melesio Cuén

Afectación

“El 5 de junio cumplí un año de la operación y el problema ha ido progresando, el dolor es cada vez más intenso. Yo traigo una placa y quisiera que la vieran, en la cual está la placa incrustándose en medio de mis dos huesos y los tornilos se están saliendo y eso la verdad provoca un dolor muy intenso”, expuso.

Lo consulté con el doctor Rafael Ortega, que es el traumatólogo que me está atendiendo, y me dice que me tengo que operar a la brevedad.”

López Rodríguez argumentó que tiene programada una cirugía el próximo 23 de mayo en una clínica en Guadalajara, por lo cual debe tener un reposo de 45 días, lo que le impedirá apoyar su pie.

Prioriza su salud

El excandidato se dijo agradecido con la generosidad y solidaridad de los guasavenses y con Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien le dio la oportunidad de ser el candidato, pero después de una valoración con su familia decidió no seguir aspirando ser el presidente de Guasave de momento.

“Lo medité mucho, lo valoramos, lo platicamos con mis hijos, mi esposa y la verdad es que no podemos seguir postergando el tema de mi pierna porque en un futuro me puede ir peor, yo creo que la salud es primero pero yo en ningún momento puedo decir que he sido maltratado, el PAS me abrió la puerta para que yo fuera su candidato y aún teniendo elementos que pudieran dar la pelea y muy competitivos me dan a mí la oportunidad y eso yo se los agradezco muchísimo”, expresó.



Niega amenazas

El médico, respaldado por Héctor Melesio Cuen, dirigente del Partido Sinaloense que lo postuló, descartó que se haya vendido o recibido amenazas como se ha rumorado.