Jesús Valdez calma los ánimos en Guasave, asegura que Diana Armenta es la candidata

Guasave, Sinaloa.- Desde las 9 de la mañana, decenas de militantes, principalmente mujeres, tomaron las instalaciones del PRI Guasave en señal de protesta ante los rumores que indican que tras la alianza con el PAN y el PRD, el candidato a la alcaldía sería Jesús López Rodríguez.

Por más de una hora y media y con cartulinas en mano que externaban el rechazo a trabajar por un candidato que no pertenezca al partido, esperaron la llegada de Jesús Valdez Palazuelos, dirigente del PRI en el estado.

Al llegar, el dirigente priista trató de calmar los ánimos y aunque se le pedía que hablara en la explanada, argumentó que recién lo operaron y necesitaba estar en un sitio cerrado.

Posteriormente, una vez que se logró hacer un silencio, Valdez Palazuelos les aseguró que Diana Armenta es la candidata a la presidencia municipal en Guasave y que aunque existe la alianza, en las candidaturas comunes para la alcaldía, solo sería en cuatro municipios, recalcando que aún no se definía esa parte.

Vine a decirles dos cosas muy importantes, las primera es que Diana es nuestra candidata y ella tiene el papel que se le dio de la Comisión de Procesos Internos, ella es la única registrada por nuestro partido; la segunda es que todavía, todo lo que hay de escenarios de las candidaturas comunes… Todavía no se ha firmado nada, también puede ser que vayan solos el PRI con Diana, el Pan con su candidato y el PRD, entonces esos dos son los únicos escenarios que existen, no hay más, no hay nada que esconder.”