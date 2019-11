Johnny, un niño que ayuda a la conservación de la tortuga marina

Guasave, Sinaloa.- Desde el 2016 Johnny Sánchez, un niño de apenas 9 años, colabora en el Santuario de Conservación de la Tortuga Marina, ubicado en la playa de El Verde Camacho, un área de 25 kilómetros perteneciente al municipio de Mazatlán. Por la importancia que tiene el lugar en el 2002 fue designada como Sitio Ramsar.

De acuerdo con información de la Semar el campamento tortuguero donde ayuda Johnny es el área reproductiva más importante para la tortuga golfina. También es el hábitat de alimentación y migración de la tortuga carey, prieta y esporádicamente, la laúd, todas ellas especies en peligro de extinción.

La madre de Johnny, María Susana Tirado, es quien trabaja en el sitio. Por medio de ella él se interesó en esta actividad. "Mi mamá trabaja ahí y ella me invitó a acompañarla. Al principio yo le tenía miedo a las tortugas, pero ya que empecé a trabajar me fui acostumbrando a ellas."

La labor que hacen él y su madre es escarbar en los nidos y apuntar el número de huevos que encontraron, los rescatan y los llevan a un sitio adecuado para su incubación. "Apuntamos por ejemplo en este nido salieron 15 tortuguitas, dos muertas y tres huevos podridos, eso lo anotamos.” Posteriormente ayudan también a la liberación.

Tenemos una incubadora con unas jabas donde mantenemos a las tortugas que acaban de nacer y que no alcanzamos a liberar.”

Jonnhy comenta que en el santuario hay también un área a la que conocen como el hospital, donde tratan a las tortuguitas que tienen algún daño físico. “También tenemos un área a la que llamamos el hospital, cuando una tortuguita no alcanza a salir bien a quitarse el om-bligo nosotros las mantenemos ahí. A veces cuando salen en los nidos hay huevos que salen hinchados, entonces lo que hacemos es que los conservamos ahí y los dejamos reposar hasta que pueda nacer la tortuga que está ahí adentro."

Cuando los huevos han eclosionado las tortuguitas están listas para su liberación. Lograr que se vayan de la costa sin que sean víctimas de los depredadores naturales es también un reto.

Liberamos las tortugas, cuando estamos liberando llegan algunos depredadores. Lo que nosotros hacemos es que cuando vemos que hay fragatas agarramos un contenedor y agarramos a todas las tortugas que no alcanzan a irse.”

Las fragatas, pájaros que se comen a los reptiles en la mera costa, justo cuando están siendo liberadas y que siguen siendo sus enemigos cuando ya van más adentradas rumbo al océano; los chololos y otras especies marinas, también son un riesgo, pero entre los depredadores más peligrosos están también los hombres.

Hay mucha gente que va y dice ay aquí me hallé un hue-vo me lo voy a comer o lo venden, ahí donde yo vivo hay una persona que va a la playa todos los días y como no tiene nada que comer, si ve un nido agarra los huevos y se los lleva."