Jorge requiere apoyo para acudir al hospital Shriners de Tijuana

Guasave, Sinaloa.- Jorge tiene 15 años de edad y va en tercero de telesecundaria. Vive junto a su abuela Delia Olguín en la comunidad indígena Las Bayas, un sitio encallado en la sierra del municipio de Sinaloa. Su hogar además de ser una zona con mucha marginación y sin servicios, es un sitio de difícil acceso.

Activistas del Colectivo Tarahumara Sinaloense señalan que es más fácil llegar hasta ese punto por El Fuerte, pues por esa región al menos hay camino. Nació con una discapacidad que le impide caminar, comenta Hortensia López Gaxiola, integrante de este Colectivo. Al parecer tiene espina bífida.

El 28 de noviembre Jorge debe presentarse en el hospital Shriners de Tijuana, ahí recibirá atención médica especializada con esperanzas de que su calidad de vida mejore.

Si bien el servicio hospitalario es gratuito los gastos de traslado y alimentación corren por su cuenta, es ahí donde se origina el problema: ni Jorge ni su abuelita Delia tienen los 10 mil pesos que necesitan para este fin.

Dificultades

“Su condición es de nacimiento. Antes Shriners lo atendía en Estados Unidos, ellos pagaban todos los gastos, le ayudaron mucho, fueron ellos los que le enseñaron a usar la silla de ruedas y a ser independiente”, comenta la activista.

El joven dejó de atenderse algunos años, sin embargo hace poco por parte de la misma organización los contactaron para ofrecerle una nueva valoración médica.

La cita es el 28 de noviembre, entonces ellos se tendrían que ir como el 26. Él está al cuidado de su abuela y nosotros sabemos que ellos no tienen dinero para esto.”

En el afán de apoyar el Colectivo ha hecho algunas actividades como venta de artesanía de palma elaborada por las mujeres tarámaris, sin embargo aún no se ha completado la cantidad requerida.

Delia Olguín tiene una cuenta de banco en Bancoppel con el número 4169 1603 1712 0799. Si alguien tiene intención de apoyarla puede hacer ahí su donativo. O bien pueden comunicarse al teléfono 687 170 24 66.

Ganas de crecer

Indpendientemente de su condición física Jorge tiene muchas ganas de salir adelante, por ello quiere seguir estudiando. “Ahorita está en el tercer año de telesecundaria. Platicando yo con Delia me dice que él le comenta que quiere seguir estudiando, que quiere ir a la prepa. Me dice que ella no tiene dinero y que no cree que eso se pueda, yo le digo que no le quite los ánimos, que de alguna u otra forma le vamos a hacer, pero que él tiene que salir de la sierra, allá la vida para él está más difícil”, sostiene López Gaxiola.