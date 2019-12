“¡Jova rajón!”, reclaman productores

Guasave, Sinaloa.- Productores de maíz que mantienen el plantón frente a las bodegas de Jova colocaron a temprana hora una lona donde le dicen ¡Jova rajón!, regresa lo que robaste, pues aunque les habían prometido pagar ayer lo correspondiente a 13 de ellos no lo hicieron.

Ahora la exigencia es que se le entreguen los recursos a los 50 productores que hay pendientes y no solo a los que se habían iniciado la protesta.

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Anapsin, dijo que se mantendrán en el plantón todo el tiempo que sea necesario.

“Ayer permanecimos junto con los productores a la expectativa nada más, no hicimos ningún movimiento porque había la promesa firme y cada vez que hablábamos que ya van al banco y que ahorita les mando la ficha de depósito y al fin de cuentas al oscurecer no hubo quién firmara, todo el día nos tuvieron mentira tras mentira y la verdad que no somos juguetes los productores agrícolas de ningún bodeguero y de ningún empresario”, expresó Cervantes Sotelo.