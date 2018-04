Joven atropellado por policías se planta en el Ayuntamiento

Guasave, Sinaloa.- Marco Antonio Fuentes Rodríguez, un joven que el 27 de mayo del 2017 fue atropellado por elementos de la Policía Municipal y quien a raíz del accidente perdió la pierna derecha, se plantó frente al Palacio Municipal para exigir que las autoridades respondan.

El joven de 32 años, padre de tres niñas, se posicionó en la explanada del auditorio Héroes de Sinaloa, llevando consigo una manta en la que recriminó a las autoridades el incumplimiento de sus promesas, ya que no se han hecho cargo de los gastos de su operación y recuperación. Además señala que perdió su empleo, por lo que el Infonavit amenaza con desalojarlo de su vivienda.

Peregrinar

Pese a que hay una denuncia interpuesta contra el Ayuntamiento, con la que el joven busca desde hace casi un año se le haga justicia, la querella no ha tenido avances considerables.

“Cuando me pasó esto las autoridades en ningún momento buscaron apoyarme, nunca se reportaron conmigo para saber cómo estaba, menos procurar sobre los gastos que generó la operación.” Agregó que al ser Diana Armenta quien en ese momento estaba en la presidencia, fue con quien buscó contacto directo, sin embargo conseguir la atención no fue nada fácil.

En su momento yo hablé con Diana, ella se comprometió a ayudarme, me dijo que independientemente de lo que resolviera el Ayuntamiento ella me iba a ayudar, me consiguieron una prótesis, pero esta me quedó grande y no la puedo usar.”

Una de las peticiones que el afectado había realizado era que la comuna le diera empleo, en algo que él con la discapacidad recién adquirida no tuviera mucha dificultad para realizar.

“Me dijeron que no se podía, yo la verdad lo que pedía era que me ingresaran al sindicato.”

Atención

Pasaron alrededor de 30 minutos cuando Severo López Valdez, secretario particular del presidente Víctor Espinoza Bojórquez, se acercó a dialogar hasta el sitio donde se encontraba el joven. Luego de una breve charla entre ambos lo llamó hasta la oficina de Ingresos, donde se reunieron con el oficial mayor, Efraín Ibarra Espinoza, y el director jurídico del Ayuntamiento, Cecilio Pardini Sandoval.

Al salir de la reunión, misma que se prolongó por espacio de 20 minutos, Marco Antonio fue entrevistado para conocer cuáles fueron los resultados del encuentro. Trascendió que las autoridades le ofrecieron empleo en la comuna, con contratación inmediata, en la que supuestamente hoy entregaría toda la documentación necesaria para hacer efectiva su alta. Asimismo ofrecieron realizar las adecuaciones necesarias a la prótesis que le dieron, para que la pueda utilizar.

Cuestionado respecto a si retirará la demanda contra la comuna luego de este acuerdo, el afectado indicó que será una especie de compromiso firmado el que celebrarán.