Jóvenes de Guasave esperan con ansias recibir la vacuna contra Covid-19

Guasave, Sinaloa.- En breve los jóvenes de la población de 18 a 29 años podrán recibir la primera vacuna contra el Covid-19, inmunización que muchos esperan con ansias con el objetivo de protegerse de los estragos de este mortal virus que ha cobrado cientos de vidas en el municipio de Guasave.

María Joaquina Rodríguez Valenzuela, de 23 años, comentó que se aplicará la dosis contra el coronavirus en memoria de aquellos que perdieron la batalla, quienes siempre serán recordados.

Señaló que es muy importante que todos los jóvenes de 18 a 29 se apliquen la dosis anticovid, ya que no solamente es para tener mayor seguridad propia, sino que de igual manera es para conmemorar a todos aquellos que sufrieron la pérdida de un familiar.

Rodríguez Valenzuela destacó que esta lucha es de todos, por lo cual la gente también tiene que poner de su parte para lograr vencer esta batalla.

“Claro que sí me la pondré, es muy importante, no solo para mí, sino que es una oportunidad que muchas personas no pudieron recibir”, destacó.

Dalia Sañudo, de 25 años, comentó que es una oportunidad que ella sí piensa aprovechar con la finalidad de protegerse no solo ella sino a su familia y seres queridos.

Señaló que reconoce las amenazas que tendría que afrontar si decidiera no aplicarse la vacuna, por eso no piensa dejarla pasar.

“No estoy dispuesta a vagar por la vida con el virus y posiblemente contagiar a otros, ya me registré para recibir mi vacuna y lo voy a aprovechar”, expresó.

Valeria Alvarado, de 22 años, comentó que tiene la esperanza de que esta película de terror se acabe, por lo cual espera con ansias ya estar inmunizada contra el Covid-19 con la finalidad de poder proteger a su familia, ya que son parte de la población en riesgo.

Destacó que ahora ya no hay pretextos de no ponerse la vacuna, ya que los puntos para hacerlo se encuentran más organizados y el proceso fluye más rápido que al principio.

“Ahora no tienes que hacer filas tan largas parado, a gusto te vas en tu carro, bici o moto, lo que tengas, y te ponen la vacuna muy rápido, no hay pretextos para no ir”, destacó.

Verónica Castro Espinoza, de 28 años, señaló que antes tenía la duda de aplicarse la vacuna debido al montón de desinformación que hay en redes sociales.

Comentó que después de informarse con una enfermera cambió de parecer respecto a la relevancia de aprovechar esto. “Yo no creía en esto por lo que veía en internet, pero ya me registré para vacunarme y no pienso dejar pasar esta oportunidad”, señaló Castro Espinoza.

