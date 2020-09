Juan José Ríos está en completo abandono del gobierno municipal

Guasave, Sinaloa.- En total abandono por parte del gobierno municipal de Guasave se encuentra la sindicatura de Juan José Ríos, con calles asfaltadas que se encuentran llenas de baches, mientras que las de terracería han quedado intransitables durante la temporada de lluvias.

El descontento de sus habitantes es también por las deficiencias que viven en la prestación de servicios como el alumbrado, recolección de basura y fugas de aguas negras que no son atendidas.

Cuestionado al respecto el síndico municipal, Jaime Heredia Valdez, confirmó que el clamor de la ciudadanía es que se atiendan estas necesidades, por lo que han dirigido sus peticiones al gobierno municipal, pero a la fecha no han tenido ninguna respuesta.

“Totalmente cierto el sentir de abandono de la gente, no hemos tenido el apoyo que esperábamos, definitivamente no, carecemos de servicios públicos, recolección de basura, alumbrado público, hay calles en mal estado”, expuso.

Desde el inicio de nuestra administración hemos estado gestionando todas las necesidades que tenemos, sin embargo no hemos tenido esa respuesta.”

Lo único que han obtenido es el argumento de que no hay recursos, lamentó, pero lo que sí es muy real es la molestia de la gente.

“La gente está muy molesta, nosotros en algunas ocasiones hemos calmado los ánimos porque quieren irse a una manifestación más radical y les hemos dicho que esa no es la solución a todos los problemas que tenemos, la solución está en el diálogo con las autoridades y buscar una solución a esto”, expresó.

Algunas calles se encuentran en mal estado por la falta de mantenimiento y por las lluvias/El Debate

El síndico municipal mencionó que eran cinco calles que les habían prometido, pero debido a que el municipio no quiso entrarle a la obra el gobierno del estado va a ayudarles con unas calles, nos había prometido la presidenta municipal, cinco calles”, expuso.

En la sindicatura de Juan José Ríos no pueden ser beneficiados con recursos del impuesto predial rústico debido a que por ser catalogada como ciudad no se le puede dotar de este recurso.

Sin embargo dijo que dicha sindicatura tiene muchas poblaciones que bien podrían recibir este recurso con obras tan elementales como la rehabilitación de caminos.

Sin embargo el gobierno municipal no les apoya para no ser sujetos de observaciones de la ASE, indicó. Heredia Valdez mencionó que lo único que les han dicho es que no hay recursos y que los habitantes de esta sindicatura tienen muchos adeudos, pero que eso no debería ser la razón para no brindarles lo que como ciudadanos se merecen.

“Eso no es algo que convenza para que no vengan porque hay muchos recursos etiquetados por parte del gobierno federal y estatal que pues no nos llegan”, expuso.