Jubilados de la UAS A.C. se defienden de señalamientos

Guasave, Sinaloa.- Universitarios jubilados pertenecientes a la Asociación de Jubilados de la UAS defendieron no ser ellos la causa de la crisis económica por la que pasa de manera constante la universidad.

Recalcaron que tanto el gobierno federal, como la administración de la universidad, saben bien en dónde radica el problema financiero, haciendo alusión a un partido político.

Argumentos

Martha Patricia Valdez Orduña, presidenta electa de la Asociación de Jubilados de la UAS, aceptó que los jubilados son parte del problema, pero no la causa de los problemas financieros que enfrenta la universidad.

Estamos conscientes de que hay crisis financiera, pero que no se hagan, gobierno federal y la misma administración saben en dónde está el problema, no es la nómina de jubilados la que está generando el problema, no so-mos los jubilados, somos parte (del problema financiero), pero la causa no.”

Valdez Orduña enfatizó que la nómina de jubilados no viene especificada como tal, pues siguen dentro de los activos y es la nómina en otras áreas, así como el desvío indiscriminado de recursos a un partido político, lo que mantiene a la UAS en esa condición económica.

Creo que la nómina de confianza, los honorarios profesionales, las nóminas asimilables, pero sobre todo ese recurso tan indiscriminadamente que se está desviando hacia un partido político, esa es la parte en donde realmente está el conflicto de la crisis financiera, porque nuestra nómina, cuando el recurso llega, viene etiquetado, porque para la SEP nosotros continuamos en la nómina de activos.”

Al ser cuestionada si se refiere particularmente al PAS al hablar de un partido político, la presidenta de la asociación no solo respondió afirmativamente, sino que recalcó que hay pruebas contundentes al respecto.

“Efectivamente me refiero al PAS, porque hay pruebas contundentes de que gran parte de la nómina del PAS cobra en la universidad, no me atrevería a decir cuántos porque a lo mejor me quedo corta, pero sí hay un dispendio muy fuerte, ya ni siquiera las formas las cuidan, por ejemplo: por allá en la rectoría de Eduardo Franco, de Rocha Moya, cuánta gente estaba en la nómina de rectoría, yo creo que no llegaba a cinco, hoy pa-san de los 20 y todos con nombramientos exagerados, de coordinadores, que ya lo quisiéramos ga-nar un tiempo completo que se quemó las pestañas.”