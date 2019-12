Jubilados vuelven a protestar por falta de pago del Ayuntamiento de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Decenas de jubilados del Ayuntamiento de Guasave se manifestaron de nueva cuenta al no recibir el pago del aguinaldo entre los días 24 y 25 de este mes como lo habían acordado con el secretario de la comuna y el oficial mayor, Gerardo Peñuelas Vargas.

Con verdadera molestia, los manifestantes señalaron que no pasaron una buena Navidad al no contar con dinero ni para comprar la cena y criticaron el hecho de que el gobierno municipal hubiera adquirido camiones recolectores nuevos, cuando las prestaciones tan importantes como el aguinaldo de cientos de trabajadores no se había cumplido.

"Nos hubieran mandado los camiones a nuestras casas para echarles mordida, porque ni cena tuvimos", señaló Daniel Armenta, líder de los jubilados.

"Camiones que compraron de oquis, porque en mi casa es un basurero... Mi vecino tiraba los huesos y nosotros los chupábamos, porque no hubo nada", señalaba otro de los manifestantes.

El grupo está en la espera de que el oficial mayor y el tesorero los atiendan, pero señalan que esta vez no se moverán de aquí hasta que se les pague completo lo que se les debe.