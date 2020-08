Jumapag alista multas para quienes hagan conexiones irregulares al drenaje en Guasave

Gusave.- En las próximas dos semanas la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) podría anunciar una serie de sanciones que se aplicarán a quienes causen daños a la red de drenaje al realizar conexiones irregulares, aseguró la gerente general de la paramunicipal, Nubia Yazmín Puentes.

Nubia Yazmín Puentes Llanos dijo que esta determinación se ha tomado al ver que los usuarios no dan tregua a estas prácticas. Lo peor de todo, resaltó, es que la Junta absorbe los gastos que se generan con la reparación de los daños.

Impacto

Nosotros hemos querido llevar una relación de mucha comunicación con el usuario, pero parece que aún hay mucha gente que desconoce o que prefiere hacer caso omiso a la hora de conectarse de manera irregular a la red de drenaje.

Puentes Llanos explicó que el usuario tiene la responsabilidad de acudir a la Junta o bien solicitar vía telefónica en caso de que requieran alguna conexión a la red. Explicó que esto no genera mayor costo al usuario, solo el pago del material.

“Lo que buscamos es que la gente cambie esta cultura, los técnicos de la Junta saben cómo está la red y ese conocimiento les sirve para evitar el riesgo de causar daños, romper alguna tubería. Realmente el costo que genera no es distinto al que gasta por su cuenta el usuario, se le cobra básicamente lo que es el material y la mano de obra la aporta la Junta, eso no se le cobra al usuario. Sin embargo si no es usuario nuestro pues lógicamente se tiene que hacer el contrato que corresponde según sea el caso.”

La funcionaria dijo que hasta el momento no se cobra nada al usuario que comete estas faltas, sin embargo esto le genera un gasto que de poco a poco termina por ser significativo para las finanzas de la paramunicipal.

“Hasta ahorita no se le cobra nada a quien es responsable, la Junta se limita a reparar los daños, se absorbe el gasto, sin embargo sí queremos que esto deje de suceder, lo que es necesario es aplicar sanciones económicas."

Generalización

Cuestionada respecto a si hay alguna región donde se presente más esta situación, dijo que aunque la práctica se da en todo el municipio se ven más estos casos en la zona centro, en comunidades como Los Ángeles, así como en Callejones de Guasavito.

“Realmente es un problema muy generalizado en todo el municipio, pero hay zonas como por ejemplo en Callejones de Guasavito y en Los Ángeles, donde por la situación en la que se encuentra la red de drenaje sanitario todas las conexiones que hay se han hecho de manera irregular. Pero también hay casos como Juan José Ríos, donde nos pasa muy seguido esto, de que nos rompen líneas al conectarse por su cuenta. En el Centro igual nos pasa mucho.”

Aunque la Jumapag le ha apostado a una campaña amigable en la que se busca mejorar la comunicación y la atención al usuario, la gerente dijo que de no establecer alguna sanción se teme que estas prácticas no se dejen de lado.

