Jumapag aplica sanciones por desperdicio de agua

El desperdicio de agua potable ya está siendo sancionado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, como un método extremo de concientización.

Las multas a aplicar ascienden hasta los 200 salarios mínimos.

Denuncias

Una vecina de la colonia Ángel Flores reportó el desperdicio constante del vital líquido en la calle Alfredo Delgado, señalando que el propietario de la vivienda derrama demasiada agua al momento de lavar su vehículo. “Son grandes charcos de agua que quedan en la calle, ya reporté el hecho a la Jumapag, pero el vecino sigue haciéndolo y no se le ha puesto un alto”, mencionó Ana Carolina, como se identificó la vecina.

Ante este hecho, Paula Elena Gil Sandoval, gerente de la Jumapag, manifestó que se están atendiendo todas las denuncias ciudadanas que se registran y al mismo tiempo están realizando recorridos de inspección por el municipio para evitar este tipo de irregularidades.

“Sí se están atendiendo las denuncias que nos hace la ciudadanía y también por nuestra parte se realizan recorridos para detectar casos de este tipo y actuar,” indicó la gerente.

De igual manera, Paula Elena mencionó que el propósito de este tipo de medidas es crear conciencia entre la ciudadanía, por lo que no están cerrados al diálogo.

“Lo que buscamos es que los usuarios creen una conciencia en cuanto al cuidado del agua, entonces no estamos cerrados al diálogo, pero cuando se tienen que aplicar las sanciones duras se hace, porque existen personas que no creen que se les puede sancionar o incluso que no muestran interés en dejar de incurrir en esta práctica”.

Multas

La gerente de la Jumapag informó que las multas que se aplican por el desperdicio de agua varían desde los 50 hasta los 200 salarios mínimos, ascendiendo hasta los 16 mil pesos aproximadamente.

Y aunque no especificó la cantidad de notificaciones y multas que se han aplicado, sí mencionó que recurren a esto en casos extremos.

“Hemos tenido muy buena respuesta cuando se habla con el usuario y se le explica que está haciendo mal uso del líquido, las notificaciones y las multas las hemos aplicado en casos extremos”.

Gil Sandoval resaltó que el desperdiciar agua no solo podría generar una multa económica que se aplica directamente en el recibo, sino también podría culminar en un arresto.

“El tirar agua por lavado de vehículo o lavado de cocheras, baños de animales, etc., y el no reparar una fuga de agua en el interior de la vivienda, son también consideradas faltas al Bando de Policía y los agentes preventivos pueden proceder a un arresto, aunque aquí no se ha llegado a esa medida, pero la ciudadanía debe saber las consecuencias de desperdiciar el agua”, finalizó Paula Elena.