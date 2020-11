Ex gerentes de Jumapag beneficiaron a desarrolladores de viviendas

Guasave, Sinaloa.- La administración en turno de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave detectó convenios que favorecen a desarrolladores inmobiliarios con descuentos no justificados que afectaron los ingresos de la misma, señaló la gerente general de dicha paramunicipal.

Explicó que se está realizando una investigación extensa y que se está buscando la forma en la que procederán legalmente.

Irregularidades

Nubia Yazmín Puentes Llanos, gerente general de Jumapag, informó en rueda de prensa que tienen detectados varios convenios que exgerentes de la paramunicipal firmaron con algunos desarrolladores de vivienda en los que se les favorece enormemente al cobrarles incluso hasta un 80 por ciento menos de la tarifa adecuada por el tema de derechos.

Puentes Llanos explicó que con estos convenios, la paramunicipal dejó de percibir un ingreso de más de 20 millones de pesos.

Como resultado de los malos manejos están los convenios que realizaban los exgerentes por el tema de los pagos de derechos en donde a la junta, en cálculos, no le ha ingresado más de 20 millones de pesos, porque realizaron convenios sin justificar o respetar los costos de los mismos, favoreciendo a desarrolladores y constructores locales.

La gerente detalló que con Emilio Menchaca se firmó un convenio con la empresa Mezta en el que se cobró solo 3.5 millones de pesos, en vez de los 23 millones que se deberían de haber pagado por el tema de derechos.

En lugar de cobrarle a la empresa, por vivienda, alrededor de mil 600 pesos por derechos, él venía cobrando ni 200 pesos.

Además, dicho convenio está firmado hasta el 2031, por lo que actualmente no le están otorgando cartas de factibilidad a dicha empresa en busca de que se regularicen.

Las otras empresas, está 360 que no tiene ni un convenio, ni siquiera registrado un pago; tenemos otra empresa, para el lado de Callejones de Guasavito (Floresta), la cual de pagar cuatro millones y medio de pesos, solamente pagó 115 mil pesos, esto fue con Paula Elena Gil.

Puentes Llanos reconoció que los gerentes tienen esa facultad de otorgar dichos convenios y descuentos, sin embargo recalcó que deben de estar justificados y basados en un margen.

“Definitivamente los gerentes tienen esa libertad en todas las juntas de decidir de alguna manera el cobro, pero basándose en un margen, pero no les están cobrando ni siquiera el 25 por ciento de lo que es; nosotros no encontramos con el desarrollo La Mariposa que nos está solicitando el 50 por ciento de descuento, pero ellos traen firmado algo de Ceprofies en donde el gobernador y la alcaldesa anterior les da esa facilidad, entonces con esa hoja yo puedo darles el descuento, pero sin ella no podría justificarlo.”

Por último, la funcionaria señaló que están buscando la forma en la que procederán legalmente.