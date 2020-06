Jumapag contrademandaría a empresa consultora

Guasave, Sinaloa.- La gerente general de Jumapag aclaró que hasta el momento no han sido notificados sobre la demanda que la empresa consultora que realizó la actualización del padrón de usuarios interpuso en su contra, pero recalcó que están en la espera de que las dependencias entren en funcionamiento para, por primera vez, presentar una contrademanda, pues asegura que no se cumplió con el proyecto.

Además, señaló que el contrato entre la paramunicipal y dicha empresa no fue avalado por el área jurídica por tener muchas irregularidades.

Posible contrademanda

Nubia Puentes Llanos, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, enfatizó que desconocen el proceso legal que la empresa consultora inició en su contra, pero recalcó que se encuentran listos para hacerle frente a la situación, e incluso se analiza una posible contrademanda, pues la consultora no cumplió con los objetivos del proyecto, ni presentar los avances que se tenían.

“El área jurídica de la Junta no ha recibido ningún documento de ese tipo, no estábamos enterados de que se había interpuesto una demanda contra nosotros, vamos a esperar a que nos notifiquen, que seguramente activándose las dependencias lo harán y nosotros estamos en la mejor disposición de aclarar lo que se necesite e incluso pudiéramos contrademandar, porque hay irregularidades en el contrato y no se cumplió con las proyecciones”.

Mencionó que cuentan con la grabación de la reunión del Consejo Directivo en la que se tomaron los acuerdos tras la presentación del proyecto y con ella pueden demostrar que se añadieron cosas al contrato que no fueron aprobadas por el Consejo, pero que todo eso se verá en su momento ante las instancias correspondientes.

La funcionaria explicó que sí se le dejó de pagar a la empresa, pero debido a que no se estaba cumpliendo con las proyecciones y no estaba presentando avances.

Tuvimos una reunión en la que estuvo presente el anterior gerente y delante de él les dije que mientras no se cumpliera con la proyección que ellos manejaban en el mismo contrato, pues no podían exigir que se les pagara; yo ya como gerente no podía permitir que se siguiera pagando un servicio que no se estaba cumpliendo”.

Irregularidades

El contrato con la empresa consultora sí existe y es por poco más de tres millones de pesos, sin embargo, no está avalado por el área jurídica de la Jumapag.

“Efectivamente sí se dio el proyecto de la actualización del padrón de usuarios, pero hay que aclarar que es un contrato que no se había hecho y fue hasta que yo entro, en el mes que se dio la entrega-recepción, que el gerente anterior firma el contrato, y no está validado por nuestra área jurídica; es un contrato muy a modo, en donde se favorece más a la empresa que a la misma Junta”.

Detalló que en el documento se manejan cosas que no fueron aprobadas por el Consejo Directivo cuando se hizo la presentación del proyecto y que incluso este podría ser observado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“El contrato no está alineado a los acuerdos que el Consejo Directivo aprobó; no se licitó con más empresas, se hicieron algunas recomendaciones, las cuales no se consideraron... Estamos considerando nosotros que tal vez va a ser observado por la Auditoría porque no se cumplieron con los requisitos. Para iniciar, es una empresa de reciente creación”.

La funcionaria señaló también que, además, en el contrato la empresa solicitaba unidades y hasta personal para poder realizar sus trabajos, cuando se supone ellos deberían de contar con lo necesario para hacer el trabajo.

Te puede interesar:

Muere segundo agente de la DSPM de Guasave por Covid-19

Sin control, casos de Covid-19; suman 43 decesos en Guasave