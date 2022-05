Jumapag ha girado 100 notificaciones contra usuarios que desperdician agua en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) informó que en el último trimestre se llevan alrededor de 100 notificaciones contra gente que se han encontrado desperdiciando agua, ya que se ponen a lavar banquetas, regar calles o lavar vehículos, y todo a chorro de manguera.

Gilberto Leyva Cervantes comentó que una multa por desperdicio de agua puede ascender hasta los 20 mil pesos, pero la sanción mínima es de 4 mil 300 pesos.

Comentó que hasta el momento no se ha aplicado ninguna multa en este último trimestre, porque la idea de sancionar no quieren que se vea como un tema recaudatorio, pues no se trata de multar solo por hacerlo.

Indicó que lo que les interesa mucho es el concientizar a las personas para que dejen de lado la mala cultura del desperdicio de agua. Los invitó a que no lo hagan y les dio a conocer que después de dos notificaciones se procede a sancionar.

“La multa va de 4 mil pesos como mínimo, pero sí hay algunas que ascienden hasta los 20 mil por desperdiciar agua”, destacó.

El gerente de la Jumapag aseveró que el fin de la paramunicipal es que la sociedad haga conciencia y que no despilfarren el líquido.

Manifestó que hay muchos que podrán decir que les sobra el agua, porque son privilegiados al no tener problemas con la red o estar cerca de una fuente de abastecimiento que produce todo el día mucho líquido, pero hay comunidades a las cuales se les dificulta poder llenar una cubeta, debido al problema de sequía que se está teniendo en la región.

Leyva Cervantes hizo el llamado a los usuarios a que los ayuden y sean conscientes al momento de desperdiciar el agua, ya que todos tienen derecho a ese líquido, y lo que unos desperdician le está haciendo falta a otra gente, por eso es importante el darle un buen uso y utilizar solo lo necesario.