Jumapag reconoce que en Guasave todo el sistema de drenaje está colapsado

Guasave, Sinaloa.- El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) reconoció que el problema de la fuga de aguas negras es un tema de moda, ya que todo el sistema de drenaje está prácticamente colapsado y es por eso que se tienen fallas en todo el municipio. Gilberto Leyva Cervantes destacó que no cuentan con el equipo requerido para brindarle el servicio a tantas necesidades que la sociedad manifiesta, pero se encuentran trabajando en ello.

Señaló que es de todos conocido los problemas que se tienen de fugas de aguas residuales a lo largo y ancho del municipio, por lo que es muy importante la cooperación de toda la población para darle el uso adecuado al servicio de drenaje, porque la mayoría de los taponamientos que se tienen en el sistema se vierten por las alcantarillas, ya que no se tiene el cuidado de separar la basura en ellas.

De igual manera mencionó que es bien sabido que se cuenta con una infraestructura que ya cumplió su vida útil, ya que son tubos de asbesto, los cuales ya no se utilizan en la actualidad, y la mayoría de los ductos son de ese material, es por eso que se han detectado áreas donde ya no se cuenta con tubería. “El paso del tiempo los destruyó”, resaltó el funcionario.

El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, comentó que se tendría que realizar un estudio por parte del área técnica para saber en qué zonas ya no se cuenta con tubería, pero dicho procedimiento tendría que ser de mediano a largo plazo, además de hacerse por etapas, porque no se puede colapsar la circulación de agua en la ciudad. Declaró que no cuentan con un registro de fugas de aguas negras, pero es muy grande el problema con el que se cuenta.

“Son muchos problemas de fuga de aguas negras que nos han reportado de distintas comunidades, como es el caso de El Huitussi, El Caracol, El Sacrificio, Batamote, Leyva Solano, Ruiz Cortines, Juan José Ríos, Nío y en la ciudad”, detalló. Agregó que dicho problema se agrava cuando llega la temporada de lluvias. El gerente de Jumapag Gilberto Leyva Cervantes externó que se sabe de las carencias de los camiones Vactor, pues la Junta solo cuenta con un camión, con el cual han estado haciendo todo lo posible para sacar el trabajo adelante y atender en la mayor y mejor medida posible a los usuarios.

Reconoció que esta administración está haciendo gestiones con dependencias federales, con Conagua, específicamente, para que les proporcione tanto pipas como camiones Vactor, para brindarle el servicio a los usuarios y tratar de resolver los problemas. Señaló que ya cuentan con la gestión hecha, solo están a la espera de que sea confirmada. “Esperamos que así sea, por el bien de la ciudadanía y por el bien de Guasave”, aseveró.

El gerente de Jumapag aclaró que serán equipos que las dependencias manden con su propio chofer y la Junta solo cubrirá los gastos de traslado y combustible, e inclusive los honorarios de las personas que operan ese tipo de transporte, el cual sería un costo mínimo para la gran solución y mejora de servicio que se le dará con ellos.