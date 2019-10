Jumapag tiene cartera vencida de más de 312 mdp

Guasave.- La cartera vencida de la Jumapag, que alcanza los 312 millones 916 mil 570 pesos, es otro de los grandes problemas que mantienen a la paramunicipal operando en números rojos, precisó Nubia Yazmín Puentes Llanos.

La gerente general de la paramunicipal dio a conocer la lista de las sindicaturas y comunidades donde más se adeuda, en la que figura también la cabecera municipal, encabezando la lista.

Mayor morosidad

Tan solo en la cabecera municipal la cartera vencida es de 72 millones 722 mil 104 pesos. Juan José Ríos con una deuda de 66 millones 642 mil pesos ocupa el segundo sitio, mientras que Gabriel Leyva Solano tiene una deuda total por el no pago del servicio de 10 millones 775 mil 163 pesos, esto le basta para ocupar el tercer peldaño si de morosidad se trata. El Cerro Cabezón, con 8 millones 982 mil 012 pesos ocupa el cuarto sitio, mientras que en el quinto lugar se posiciona otro campo pesquero: El Hui-tussi, donde la deuda asciende a 8 millones 270 mil 472 pesos. Tan solo en estas cinco comunidades el monto que la paramunicipal no ha recuperado por la prestación del servicio suma 167 millones 392 mil 369 pesos.

Puentes Llanos dijo que tomando en cuenta estos indicadores es que decidieron entrar de lleno al programa de cortes, con lo que pretenden obligar a los usuarios a que regularicen su situación, sin em-bargo por la falta de trabajo en equipo y al acato de las instrucciones es que no han logrado las metas fijadas.

Clandestinos

La funcionaria municipal expuso que hasta el mo-mento han detectado 859 tomas clandestinas que han conseguido regularizar, sin embargo estiman que son alrededor de 5 mil usuarios los que gozan del servicio sin pagar por él.

Detalló que tan solo con la regularización conseguirían ingresar 15 millones 250 mil pesos a las arcas de la paramunicipal, incrementando además en 1 millón 675 mil pesos mensuales la facturación de la paramunicipal. Actualmente Jumapag factura 18 millones de pesos por mes, pero solo ingresan alrededor de 12 millones y medio. La Junta re-quiere 17 millones de pesos al mes para operar de manera sana.

Producción

Al mes Jumapag produce 39 mil metros cúbicos de agua potable, aunque solo factura 18 mil 221 metros cúbicos, por lo que “tienen perdidos” 21 mil 604 métros cúbicos.

Respecto a esta situación la gerente precisó que si bien son conscientes de que hay fugas que propician la pérdida del vital líquido, la mayor parte de esta cantidad está siendo consumida por ciudadanos que no pagan la cuota mensual.