Jumapas da a conocer que se encuentran sin problemas de servicio en el municipio de Sinaloa

A raíz de las lluvias que se han registrado durante las últimas semanas en Sinaloa municipio, se está reponiendo el suministro de agua y por ello, prestar el servicio a los usuarios, no ha dado mayores complicaciones, reconoció el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

Guadalupe Castro Quiñónez declaró que 20 días atrás aún tenían serios problemas para suministrar el agua a los usuarios.

Esperanza

Indicó que los meses de junio y julio son cuando se presentan mayores complicaciones para prestar el servicio, y este año tienen la esperanza de que la temporada de lluvias sea benéfica, pues agosto es un mes llovedor.

“Se nos tiene que ir componiendo el circo, estamos en el mes que todo el tiempo nos ayuda, que es agosto; a mí no se me hacía difícil, porque todo el tiempo junio y julio han sido muy malos para nosotros, antes no, hace 20 o 25 años eran buenos, hoy ya no”, lamentó.

Mencionó que hasta las quejas por parte de los usuarios han disminuido, pues en las comunidades que están más adentradas a la sierra, es donde con frecuencia tenían quejas por la falta de agua, sin embargo, los pobladores cubren sus necesidades más apremiantes del agua llovediza, aunado al crecimiento de los arroyos.

Reveló además que con esto tampoco han tenido que llevar agua a las comunidades en pipas, lo que les representa un ahorro en el tema del combustible en la paramunicipal, sin embargo, dijo que se encuentran atentos a cualquier llamado que les hagan los vecinos para llevarles el vital líquido hasta sus hogares.

Castro Quiñónez detalló que al momento se encuentran trabajando en la reparación de cualquier sistema de agua y drenaje que se encuentre dañado en todas las comunidades serranas.

Antecedentes

Cabe recordar que en el mes de junio, Sinaloa estuvo dentro de los 10 municipios que fueron catalogados con sequía severa, aunado a Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio.

Ante esto, autoridades tanto municipales como el DIF estatal durante la temporada de sequía han realizado una serie de brigadas para hacer entrega de apoyos en las comunidades que han presentado mayores complicaciones a efecto de ayudar a los pobladores.

El gerente de la Jumapas se dijo dispuesto a atender cualquier llamado que le corresponda.