Jumapas ha recaudado 1.5 mdp del pasivo a través del corte del servicio a los morosos

Guasave, Sinaloa.- El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Jumapas) declaró que continuarán trabajando en los cortes del servicio de agua a deudores, para recuperar el pasivo que arrastran.

Guadalupe Castro Quiñónez destacó que en tan solo dos meses, han logrado recuperar alrededor de un millón 500 mil pesos.

“Planeamos recuperar toda la cartela vencida. En tan solo dos meses hemos recuperado una cantidad importante”, aseguró.

META

Expresó que no dejarán de lado el corte del servicio porque planean que todos los usuarios se regularicen y, a su vez, quieren eliminar la lista de cartera vencida que tienen en la actualidad.

Mencionó que el único inconveniente que tienen hasta el momento, es que no pueden trabajar en los cortes con mayor rapidez, ya que no cuentan con todo el personal para llevar a cabo la actividad, esto se debe a que también se requiere que las cuadrillas estén realizando reparaciones, porque han tenido experiencias de que se rompe o se ve afectado más de un tubo a la vez, y es importante que se le brinde una atención rápida.

“Nos quita mucho tiempo el andar parchando tubos, por eso no hemos avanzado más en los cortes del servicio, pero no los vamos a dejar” aclaró.

ESCASEZ DE AGUA

El funcionario informó que en cuestiones de lluvias, no han contado con precipitaciones favorables, incluso se han visto más afectados por la escasez de agua.

Aseveró que optó por abrir una de las norias que tienen tapadera de cemento para ver cuánto logró incrementar el nivel de los mantos freáticos, pero se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que ha disminuido.

Detalló que de 20 días hasta hoy, los mantos freáticos han disminuido medio metro más.

“En lugar de que se esté recuperando, continúa empeorando el nivel del manto freático, esto se debe a que no ha llovido tanto”, manifestó.

LIMITACION

Castro Quiñónez dio a conocer que están limitando el servicio de agua en las comunidades debido a que ha caído poca lluvia, que han servido para que la sociedad no riegue patios y calles a chorro de manguera, pero esto les ha perjudicado de alguna manera, ya que, al no utilizar el servicio de agua, el líquido no sube a las tuberías y eso ha ocasionado que esta se dañe; incluso se ven afectados los motores de las bombas que se encargan de suministrar de líquido y gastan energía.

Señaló que ahora están dando el servicio por horarios, el cual ya se ha dado a conocer entre las comunidades, de las 06:00 a las 13:00 horas se están suministrando los poblados y se toma un descanso de tres horas, por lo que reactivan los motores de las 16:00 a las 19:00.

“Nos ahorramos cuatro horas diarias, lo que nos da la oportunidad de ahorrar medio millón de pesos al mes”, finalizó el gerente de Jumapas.