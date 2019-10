Jumapas no entrega a Cruz Roja donativos que aportan usuarios

Guasave, Sinaloa.- Pese a que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa por años ha descontado un peso a los usuarios a beneficio de Cruz Roja, a la fecha la benemérita institución no ha recibido las aportaciones económicas, aun cuando carece de recursos para operar.

De acuerdo con Óscar López, presidente del patronato de Cruz Roja en el vecino municipio, a seis años de estar al frente nunca se les ha hecho entrega de montos económicos, los cuales se descuentan de forma automática a los sinaloítas.

Sin concretar

Ante la falta de los donativos se ha buscado acercamiento con personal de Jumapas desde hace seis años, así como en la actual administración y se les dice que sí se les harán llegar los montos que automáticamente aportan los sinaloítas a través del cobro del recibo, pero no se les dice cuándo ni cuánto sería.

Nunca se nos ha entregado el peso, y sí lo descuentan, yo he ido varias veces a hablar con los gerentes que han estado ahí, y me prometen que van a entregar mes por mes pero hasta la fecha nada”, expresó.

Ante las dificultades económicas por las que atraviesa la institución se tuvo que prescindir de la enfermera, por lo que en la actualidad por lo general se enfocan en los traslados cuando se cuenta con la presencia de los paramédicos y se tiene alcohol, algodón o jeringas, se brindan servicios específicos como inyecciones, sueros y algunas curaciones.

La crítica situación por la que se ve envuelta la benemérita institución se agrava al tener retrasos en la entrega de las aportaciones que hace el municipio. En la actualidad son 100 mil pesos en promedio los que se les adeudan.

Dificultades

Son siete los trabajadores los que conforman la nómina de Cruz Roja, entre paramédicos, choferes y un intendente, y no se puede contratar a un médico y a una enfermera porque no hay recursos para cubrir sus honorarios, ya que el mayor presupuesto se va en combustible por los traslados que constantemente se hacen a Guasave, cubriendo necesidades del Hospital Integral, que pese a tener un convenio de que ellos cubrirían la gasolina y se prestaría la ambulancia de Cruz Roja, por lo regular tampoco tienen presupuesto y no se les da la aportación.