Jumapas salda deuda a CFE de 3 mdp y restablecen servicio de agua en Sinaloa municipio

Sinaloa, Sinaloa.- Tras 14 días de mantener cortado el suministro de energía eléctrica, que repercutió en el desbasto de agua en miles de usuarios en Sinaloa municipio, la CFE reinstaló el servicio al cubrir la Jumapas arriba de 3 millones 100 mil pesos, por dos meses de servicio que se le habían vencido.

Eso se suma al pago de recargos por 35 mil pesos, y apenas ayer llegó el nuevo recibo, que es de un millón 600 mil pesos y no se cuenta con el recurso para cubrirse, reconoció el gerente de la paramunicipal.

Afectación

Guadalupe Castro Quiñónez detalló que fueron 10 pozos, de los 81 que se tienen en el alteño municipio, donde la Comisión Federal de Electricidad les hizo los cortes de luz; entre estos, los de mayor abasto, como el que surte a la comunidad de Los Melones, el cual lleva agua a más de 10 comunidades; el de Baburía, que contempla a Sinaloa de Leyva; el de Alfonso G. Calderón, que apoya al poblado de Teresita y otras comunidades más pequeñas, y Genaro Estrada, considerado el pueblo más grande donde se tienen deudores en el padrón con más de 15 años.

“Siempre la CFE nos da donde más nos duele, lo hacen con esa intención; cuando estuve al frente pagábamos, pero ahora que estoy de regreso, encuentro este problema”, desatacó.

“Ya se lograron pagar dos recibos, pero ya llegó el otro, de un millón 600 mil pesos”, asentó.

El gerente de Jumapas se mostró inconforme por el proceder de la CFE, ya que es bien sabido que todas las juntas son un problema para los ayuntamientos, y esto es debido a que muchos de los usuarios que tienen el servicio de agua, no pagan, y este no se les puede restringir por cuestiones de derechos humanos, pero la paraestatal sí procede cuando se incumple con el pago del servicio, y esto trastoca en miles de afectados, y ahí no se toma como falta de humanidad, ni criterio, aunado a eso las accesibles multas que aplican.

Hizo hincapié que el recurso se obtuvo de la pura cobranza, sin considerar a nadie, y se logró recuperar de la cartera vencida de casi 2 millones de pesos en los 36 días desde que asumió la gerencia.

“Eso nos ha venido ayudar a pagar 61 mil pesos de la extracción del subsuelo a la Conagua; a pagar dos transformadores que se quemaron, de 180 mil pesos; un motor de 15 mil pesos, pero lo que más les cuesta es las grúas, cuando se requiere levantar motores porque cobran 700 pesos la hora.