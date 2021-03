La Jumapag aún mantiene sin agua a dueño de vivero en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Luego de que la semana pasada el dueño de un vivero denunció públicamente que no contaba con el servicio de agua desde hace dos meses, pero los recibos sí tenía que pagarlos, personal de Jumapag quedó muy formal con él de que arreglarían esa falla, pero aún lo están esperando.

En cuanto se hizo pública la queja del comerciante, un equipo de la Jumapag visitó las instalaciones del vivero para hacer un análisis de la situación, a pesar de que el dueño del negocio ya había hecho los reportes correspondientes tanto por llamada al servicio al cliente como de manera presencial, y le prometieron darle seguimiento, pero a la fecha nada ha cambiado.

Me dijeron que del miércoles en adelante iban hacer eso, que en esta semana quedaba, en esta semana me resolvían todo, porque hoy (ayer) no trabajaban por ser día festivo, además porque tienen mucho trabajo pendiente y dijeron que le darían seguimiento“, comentó Valentín Rosales.

Incumplimiento

La semana anterior una ingeniera de Jumapag visitó al afectado en el vivero, ella quedó formalmente de llevarle agua el sábado pasado a las nueve de la mañana para que el señor Rosales pudiera regar las plantas del negocio para sacarlo adelante, pues el agua es un recurso vital para mantenerlo vigente, aunque eso no ha sido un impedimiento para continuar con esa empresa, pero ahora tiene las cosas más difíciles para laborar.

En eso sí me quedaron mal, me dijeron que vendrían el sábado a las nueve de la mañana para traerme agua, y no se hizo, yo estuve ahí esperándolos, ahí sí que me dejaron colgado con el trabajo, porque yo me confié que iban a traer el agua y nunca que llegaron”, lamentó.

Solución

La respuesta que le dieron en la Junta de Agua fue que tenía que esperarse porque el análisis que hicieron dio como resultado que el vivero no estuvo conectado a la tubería en los dos meses que le faltó el servicio, aunque el comerciante haya tenido que pagar todos los recibos sin retraso alguno, pero jamás se le informó de esa falla, sino hasta ahora.

Me dijeron que el miércoles iban a empezar a trabajar porque tenían que perforar la calle, tienen que abrir, porque la red es la que no tiene agua, entonces van a abrir para poder conectarme ahí”, detalló.

Valentín Rosales tiene ya mucho tiempo yendo a las oficinas de Jumapag, pues esta situación ya no la soporta, porque tiene que trabajar el triple trayendo agua desde su casa para regar sus plantas.

“Ahorita estoy cargando agua desde mi casa porque no me llevaron lo que me prometieron y no es justo estar en esta situación, cuando yo no les he fallado con los pagos en los ocho años que llevo aquí”, finalizó.