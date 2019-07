La Jumapag regulariza cerca de 10 contratos por día

Guasave, Sinaloa.- El programa de actualización de padrón de usuarios de la Jumapag ya está rindiendo frutos, según señaló el gerente de la paramunicipal.

José Socorro Castro Gálvez aseguró que se están realizando en promedio 10 contratos nuevos al día, estos celebrados con ciudadanos que ya contaban con el servicio en sus hogares sin embargo no pagaban por él.

Castro Gálvez detalló que el avance que lleva el programa es de alrededor del 30 por ciento y que ya se realizó en las sindicaturas de la zona norte del municipio como Juan José Ríos y Adolfo Ruiz Cortines. Actualmente se está trabajando con la ciudad.

El funcionario municipal detalló que estas acciones, mismas que fueron aprobadas por el consejo de la paramunicipal, han resultado muy favorables para la Junta, pues oxigena de a poco las finanzas de la entidad.

Agregó que en el sector poniente de la ciudad, en el área que corresponde a las ampliaciones del fraccionamiento Santa María, han detectado conexiones irregulares en demasía, pues esa es una zona nueva en la que nunca se había hecho un ejercicio de regularización.

Al ser cuestionado respecto a las medidas que se están aplicando contra los ciudadanos a quienes se detecta en estas prácticas ilegales, indicó que lo primero que procede es la suspensión total del servicio mediante el corte, posteriormente se les aplica una multa y se les conmina a que regularicen su situación.

Es algo que se tiene que hacer, un procedimiento que va a venir a dar un be-neficio para todos en el servicio. La gente no puede de-cir que no anunciamos, que no dimos tiempo para que se acercaran y se regularizaran, porque esto es algo que hicimos por varios meses.”