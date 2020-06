La SEP llama a mantener a los niños en casa

Guasave, Sinaloa.- Ante el término de actividades escolares a distancia y por el elevado número de contagios que está teniendo el municipio, el llamado del sector educativo a la población en general es a que resguarden en todo momento y protejan a los niños en sus casas.

David Zúñiga Villanueva, jefe de los Servicios Regionales del Petatlán en la SEPyC, llamó a los padres de familia a que no anden sacando a sus hijos y los mantengan resguardados en sus domicilios para evitar así el riesgo de contagio de Covid-19.

“Aquí la indicación es muy clara para los niños, para las niñas, para los padres de familia, para los maestros y maestras, que sí entramos en un receso de clases, sin embargo esto no implica que vamos a andar de manera normal como siempre lo hemos hecho”, expuso.

No, tenemos que tomar todas las precauciones necesarias que indique el área de salud y sobre todo permanecer en casa.”

El representante educativo mencionó que esta instrucción se ha estado dando a través de la estructura educativa a todos los padres de familia de Guasave y Sinaloa. Aunque las actividades de “Aprende en casa” cerraron el pasado 5 de junio, esta semana que abarca del 8 al 12 de junio el personal docente realizará la valoración del ciclo.

De esta manera los maestros emitirán un valor numérico de acuerdo con las actividades observadas en casa y sobre todo el conocimiento que los niños tuvieron de manera presencial.

Estas actividades que se cerraron el 5 de junio para que no vayan a tener posteriormente algo que no quisiéramos que sucediera, por eso es muy importante que permanezcan en casa, es un receso de clases, sin embargo no es para regresar a las actividades normales.”