La SEP revisa que colegios cumplan con trabajo académico 

Sinaloa.- Por medio de una denuncia, que pidieron fuera anónima, padres, cuyos hijos estudian en conocido colegio privado de este municipio, denunciaron que han tenido problemas para que se brinden clases en línea, sin embargo, a la hora de pagar la mensualidad, los cobros no tienen ningún descuento.

A decir del denunciante, los profesores que laboran en este plantel a manera de huelga decidieron dejar de impartir clases en línea a los estudiantes, porque aseguran hay un adeudo de quincenas. Ante esto, los padres solicitan que la SEP revise que los niños reciban educación.

Revisión

David Zúñiga Villanueva, jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, indicó que en cuestión de cobros de colegiatura la Secretaría no tiene gran injerencia, sin embargo, en lo que sí intervienen es en vigilar que las instituciones se apeguen a un plan educativo al igual que en las instituciones públicas.

“En cuestión de colegiaturas, nuestro jefe, el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía, ha sido muy enfático al exhortar a los colegios y a instituciones educativas del sector privado para que den alguna clase de estímulo a los padres de familia, pero esto va de acuerdo a los criterios y a las posibilidades de cada institución, porque en sí el servicio de educación no se ha dejado de dar, o se supone que no se debe dejar de dar, porque el ciclo escolar sigue, no se ha cancelado”.

Zúñiga Villanueva detalló que lo que hace la Secretaría es vigilar que cada institución cumpla con los resultados esperados del plan de estudios.

“En cuestión de cobros, como le digo, hay colegios que de manera particular han decidido aplicar descuentos del 20 o incluso del 30 por ciento, pero esto no es porque la SEP tenga alguna injerencia en este sentido, lo que sí es nuestra responsabilidad es que se vea que todos los estudiantes del nivel básico, sean de escuela del sector público o privado, estén llevando a cabo las actividades conforme se acordó para que tengan los conocimientos deseados al culminar el año escolar”.

Revisión

El funcionario recordó que es importante que los padres de familia vean por la educación de sus hijos y que sean participativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por ello, aconsejó que los afectados busquen apoyo por la vía institucional.

“En este sentido nosotros vamos a cumplir con la parte que nos corresponde de revisar cuál es la situación que se está dando para saber de qué manera se tiene que proceder. Ver que los estudiantes tengan clases virtuales”.

Sector público

En lo que respecta al sector público, Zúñiga Villanueva aplaudió la labor que en conjunto padres de familia y profesores han venido desempeñando en favor de los estudiantes.

“Definitivamente que nos encontramos frente a un ciclo escolar muy atípico, no estábamos preparados para esto, pero creo que los padres de familia y profesores han sabido hacer una amalgama muy positiva para apoyar a los estudiantes, y eso se nota. Está también el caso de los estudiantes que no tienen acceso a una plataforma virtual y con ellos se usan otras estrategias para entregar en físico, aquí también se debe aplaudir la labor que hace el profesor”, externó.

Te puede interesar

Estudio comprueba que el clima no afecta a la transmisión de Covid-19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

Coronavirus podría transmitirse a través del semen