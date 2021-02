La SEPyC reporta 15 mil preinscritos en nivel básico en Guasave y Sinaloa municipio

Guasave, Sinaloa.- Un aproximado de 15 mil menores de edad del nivel básico quedaron preinscritos del 2 al 19 de febrero en Guasave y Sinaloa municipio.

David Zúñiga, jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, detalló que si acaso faltarán unos 100 menores para cerrar en 15 mil alumnos de nuevo ingreso en los dos municipios en el próximo ciclo escolar 2020-2021.

Proceso

Esto significa que la planeación que se realizó del 13 al 31 de enero ayudó a que los padres de familia lo hicieran con tiempo, subieran los datos correspondientes del alumno y del padre de familia a la plataforma para que en cualquiera de los tres momentos que le tocara prerregistrarse no tuviera ninguna dificultad y en ese sentido vemos reflejado con éxito el proceso de preinscripción.”

Compartió que a pesar de los momentos difíciles que se viven por pandemia se tiene una respuesta positiva al respecto del proceso educativo.

Con respecto a la preinscripción para los niños de tres años que les corresponda ir a primero de preescolar, explicó que son contados los planteles educativos que tienen aulas para atender a la población en mención, ya que la mayoría no tiene las condiciones de infraestructura para impartir las clases ni el personal docente, y en aquellos casos donde atienden solo se aceptan alrededor de 15 alumnos por aula.

Aclaró que desde hace dos ciclos escolares se abrió el primero de preescolar a aquellos que por diferentes motivos no puedan hacer primero de kínder, esto no afecta en el sentido legal, pero se pretende incluirlos para que a temprana edad hayan socializado, tengan contacto con otros niños y tengan acercamiento al trabajo autónomo didáctico, desarrollen las habilidades que tienen los niños. De seguir cupos disponibles pudieran ingresar para el próximo ciclo escolar, porque son grupos no numerosos por los cuidados y atención que se debe de tenerles.