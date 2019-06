La Secretaría de Salud, sin vacunas contra el sarampión

Guasave, Sinaloa.- Desde finales de mayo de este año el personal de Enfermería de la Secretaría de Salud dejó de aplicar el biológico contra el sarampión porque no se tiene en existencia. Son madres de familia de menores de 1 año y de 6 quienes hicieron saber que durante las jornadas de vacunaciones que realiza el personal casa por casa se omitieron las vacunas a los infantes porque no contaban con las dosis y en reiteradas ocasiones se les ha dicho que aún no llega.

Recomendación

Pese a que durante la última capacitación “Enfermedades preventivas por vacunas” en el Centro Cultural, al personal médico de Salud Municipal y la SSA, José Pérez, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Centro de Salud Urbano y coordinador de Epidemiología de la Dirección Municipal, detalló que un afectado puede contagiar el virus a 18 personas, y resaltó la importancia de la aplicación de la vacuna y que se debe gestionar para que se tenga disponible en las unidades de salud por el bienestar de la salud pública.

Ante el faltante se buscó hacer contacto con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, José Guadalupe Espinoza Madrid, quien no se encontraba en su oficina y vía telefónica explicó que se encontraba en una reunión y no podía hablar al respecto.

Ayer se hizo contacto pero argumentó que se encontraba en Culiacán y que preguntaría cuándo llegaría el biológico, sin dar mayor detalle, pese a que se indagó si era una escasez generalizada o falta de gestión, pero dijo que investigaría al respecto y no dio respuesta alguna. Pasadas las 19:30 horas indicó que se encontraba en Culiacán y que sería el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, quien daría información en relación con dicho tema.

Detección

En México se ha detectado este año el primer caso de sarampión en México en una mujer de 54 años que viajó recientemente a París y lo confirmó la Secretaría de Salud en Monterrey, Nuevo León, al norte del país.

Surgimiento

De acuerdo con la Organización de la Salud el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada dos tres años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de dos millones de muertes al año.