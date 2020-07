La Sedesu inspecciona empresas por ley antiplásticos en Sinaloa

Sinaloa.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable mantendrá una labor de vigilancia e inspección a los establecimientos para brindar información sobre la entrada en vigor de la reforma a la ley que prohíbe la distribución y comercialización de bolsas para el traslado de mercancías y popotes no biodegradables.

Las visitas se están realizando con el fin de orientar y hacer el llamado a los empresarios para que acaten esta nueva disposición, pues debido a la pandemia del Covid-19 no se logró avanzar en la socialización con ellos y la población en general.

Colaboración

Carlos Gandarilla García, secretario de Desarrollo Sustentable, detalló que los municipios tendrán la obligación legal de trabajar también en esta materia pues la ley establece que tendrán la obligación de realizar la inspección y vigilancia y en su caso sancionar a los negocios que no estén cumpliendo con esta nueva disposición.

“Aquellas empresas que por su volumen de residuos es mayor a las 100 toneladas al año pero particularmente las dimensiones del establecimiento son mayores a los 500 metros cuadrados, es lo que nosotros habremos de estar vigilando y supervisando. En el resto de los comercios le corresponderá a las autoridades municipales”, explicó.

¿Qué es lo que tienen que hacer los municipios?, asumir esa responsabilidad, tienen que modificar o incorporar a sus reglamentos esta nueva disposición.

Visitas informativas

Detalló que el acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable es que en esta primera etapa no van a aplicar sanciones y solamente estarán visitando los comercios que tengan estas características socializando esta modificación a la ley, decirles qué implicaciones podría tener, cuáles son los productos que pueden ofrecer, entre otros aspectos.

“Es correcto que no hubo un buen proceso de socialización y que por la pandemia se frenó, además de que lo establecimientos comerciales pues dejaron de funcionar, somos conscientes e que no se prepararon muchos comerciantes, no se preocuparon por buscar a los proveedores, y bueno pues también entendemos que hay una situación económica".

Servicios

El funcionario estatal dijo que la ley es muy clara y nadie está obligado a entregar un producto, como bolsas reutilizables, para el movimiento de las mercancías, y que si algunos establecimientos lo hacen es por cuestiones de servicio a sus clientes.

“La ley establece que no se trata de prohibir el otorgamiento de estos productos, sino más bien que los productos que vayan a facilitar, comercializar, vender o distribuir, sean bolsas y popotes biodegradables y cumplan con la adecuada certificación”, dijo.