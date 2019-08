La Semar inicia trabajos de dragado en el río Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Ayer por la mañana dieron inicio de manera oficial a los trabajos de dragado del río Sinaloa que abarcarán en to-tal cinco kilómetros, desde el arroyo Ocoroni, hasta la curva de San Pedro, informaron las autoridades estatales.

Durante la gira realizada por el gobernador del estado en el municipio, se anunció también la inversión de 20 millones de pesos en la segunda etapa de la obra de drenaje en Los Ángeles del Triunfo, además de la misma cantidad para obras similares en el centro de la ciudad.

El dragado

El gobernador Quirino Or-daz Coppel señaló que los trabajos de dragado del río representan un fuerte im-pacto social para Guasave por el hecho de evitar inundaciones, problemas de salud pública, y además porque se podrá explotar el turismo en la zona.

“El impacto para Guasave es grandísimo, es un gran impacto social, sobre todo para el tema de inundaciones, evitar inundaciones que ponen en riesgo a muchas familias y el tema de salud y por otro lado el beneficio turístico también para la ciudad, esto será totalmente un espacio recreativo, era prioritario hacer esto, lo que se venía avanzando era muy poco, pero ahora ya es un apoyo amplio con la colaboración que tenemos con la Secretaría de la Marina.”

Por su parte, el Capitán de Navíos, Rolando Enrique Sánchez Méndez, detalló que serán 20 elementos los que estarán trabajando en el río y la fecha tentativa para finalizar el dragado es a principios del año entrante.

“Tentativamente para principios del año que viene, pero depende del cambio climático que nos afecta, como las lluvias; los estimados de la inversión se encuentran todavía en los proyectos, pero los tiempos son pronto, vamos a traer más maquinaria, más personal, gente capacitada para hacer el trabajo, serán 20 elementos los que trabajen.”

Sánchez Méndez explicó que primero se estarán realizando los trabajos de limpieza para posteriormente remover el material.

La alcaldesa Aurelia Leal destacó la importancia de la obra, pues enfatizó que con ello se le vendrá a dar certeza a los guasavenses de que no se registrará una inundación como la ocurrida en 1998. Además destacó que el dragado se realizará en dos etapas, con un volumen de más de 490 mil metros cúbicos.

“El dragado será en dos etapas con una longitud de cinco kilómetros y con un volumen de dragado de 491 mil 464 metros cúbicos; hoy les agradezco toda la gestión a todas las instancias que han hecho posible que Guasave sienta la certeza que no va a pasar nada con las inundaciones en el municipio.”

Obra de drenaje

En su visita a Los Ángeles del Triunfo, el gobernador del estado resaltó que su gobierno le está apostando a las obras que vengan a mejorar las condiciones de vida de los sinaloenses, aunque dichas obras no se vean.

“Es cierto que son obras que no se ven y por eso no se les ha dado prioridad en el tiempo, el pavimento es bien importante, dignifica mucho, pero antes que el pavimento está esto, porque de nada sirve todo lo que venga después si no se arregla esto.”

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, Ricardo Madrid, detalló que en la primera etapa del drenaje en Los Ángeles del Triunfo se invirtieron más de 16 millones de pesos y en esta segunda etapa son 20 millones de pesos los que se estarán invirtiendo, beneficiando así a cuatro mil 200 familias.

En esta obra, la alcaldesa Aurelia Leal destacó que son más de 15 los años que la ciudadanía ha tenido que esperar para que se cristalice, y enfatizó que su gobierno no quiere obras de pavimentación, sino sanear la situación crítica que tiene el municipio en el tema del drenaje.