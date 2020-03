La agricultura está ante una inminente crisis

Guasave, Sinaloa.- La incertidumbre que se mantiene en el sector agrícola por no haberse definido aún el esquema de comercialización para el maíz de esta temporada los mantiene en un verdadero problema, lamentaron Manuel Tarriba Urtusuástegui, secretario de Agricultura en el estado y Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Caades.

El funcionario estatal dijo que los retos son cada vez más difíciles y ahora es la comercialización de las cosechas.

Problema. El esquema comercial planteado por la federación limita la producción de granos frenando a su vez que se pueda cumplir con la soberanía alimentaria del país.

Desventajas

Estamos ahorita en una situación tan adversa hacia nuestros competidores en este mundo globalizado, incomparables los presupuestos con los que cuenta nuestro principal competidor en el tema de granos, que es Estados Unidos”, expresó.

Mencionó que hace tiempo se presentó un esquema para transitar con la próxima cosecha y este se ha estado cabildeando ante Segalmex, pero que en la última visita del presidente se le dijo nuevamente que el esquema ya se había presentado y que la última semana se volvió a tratar.

Situación

“Estamos en un verdadero problema, estamos en una total incertidumbre, al día de hoy no contamos con un esquema de comercialización, hay que decirlo y yo quiero hacer un llamado al diputado Casimiro, deveras, pedirle al Gobierno federal que no nos abandone, que le entre al tema de lo que es el ordenamiento de mercados, que no abandone el compromiso y sus obligaciones con un esquema de comercialización, que nos dé certidumbre a los productores, y no nada más a los productores, a toda la cadena productiva, a los compradores y a todo el sector”, solicitó Gustavo Rojo Plascencia.

“De verdad, hoy en día no tenemos un esquema de comercialización y eso va a ser un gran problema, hay que seguir trabajando, yo por mi parte les tengo que decir que vamos a seguir insistiéndole de que no renuncien a su compromiso de lograr la cosecha, que no nos abandonen, nosotros somos referente, hemos mostrado los números a la economía, cómo la agricultura comercial está arrojando los buenos números y no nos podemos dejar, esto viene de un presupuesto que no tiene nada en el tema de la comercialización, va estar más complicado este año”.