La alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal demandará a medios por violencia política

Guasave, Sinaloa.- Por violencia política y daño moral, la alcaldesa con licencia de Guasave interpondrá una denuncia penal contra algunos medios de comunicación que han cuestionado la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que este órgano fallara a su favor para ratificarla como candidata a diputada propietaria en la posición número uno de la lista de pluris de Morena.

“Algunos medios han estado incitando a la violencia en mi contra al atacarme con supuestas pruebas que no tienen ninguna validez, ya que aseguran que la Asociación de Artesanos Indígenas de Sinaloa me firmó un documento para usarlo a mi favor en los tribunales y así comprobar mis raíces indígenas, lo cual es una vil mentira, ya que nunca usé tal documento en mi expediente de promociones, y lo que sí utilicé fue un escrito firmado y notariado por Evaristo Leyva Mance, pero a nombre de otra Asociación, no de la que ellos dicen. Así que esa Asociación de Artesanos Indígenas de Sinaloa no pueden decir que me desconocen, porque ellos no fueron parte del proceso”, detalló Aurelia Leal López.

También lamenta que algunos comunicadores se hayan atrevido a asegurar que ella pagó porque le dieran esos documentos, sin tener ninguna prueba de ello, cuando su trabajo a favor de las causas indígenas data de hace 20 años, y no solo en Guasave y el estado de Sinaloa, sino en diversas entidades del país.

Desconocimiento

También lamentó que estos medios que han estado atacándola no se hayan tomado la molestia de revisar la ley, pues en ningún momento ella tenía que comprobar su origen o procedencia étnica, sino simplemente validar su autoadscripción a una etnia y pertenencia a ella.

“El artículo 2, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la jurisprudencia 12/2013 de rubro comunidades indígenas, dicta que el criterio de autoadscripción es suficiente para reconocer a sus integrantes, y yo de acuerdo a mi cultura me considero y soy perteneciente de una comunidad indígena, pues la sindicatura de Tamazula, que es mi comunidad natal, está reconocida como pueblo indígena en el catálogo de la Ley Indígena de Sinaloa, así que eso era suficiente para que yo me autoadscriba como tal”, explicó.

Aseguró que jamás ha negado sus orígenes y, por el contrario, se siente orgullosa de ellos, pero tal parece que quienes antes se mofaban de su condición étnica, ahora pretenden confundir a la sociedad negándola y rechazándola. “Es decir, para esos detractores, soy indígena solo para efectos de escarnio, pero no para hacer uso de mis derechos correspondientes".

“Es penoso que se esté ejerciendo presión y amenazas sobre el compañero Evaristo, presidente de la Asociación Indígena de Sinaloa, para fines estrictamente políticos y por intereses grupales, pues la Asociación de Artesanos de Sinaloa nada tiene que aclarar ni desestimar, puesto que esa agrupación jamás firmó documento alguno en mi expediente de promociones; pero quien sí lo hizo, en un documento notariado, fue el compañero Evaristo Leyva Mance”, insistió.

Reiteró que ella pudo acreditar su condición indígena ante el Tribunal Electoral con base en un expediente muy completo, con documentos firmados y notariados, testimonios y pruebas documentales diversas, no basada solo en el escrito firmado y sellado por Evaristo Leyva.

“Nuestra lucha se hizo por las vías legales, pues somos respetuosos de la ley y de la justicia en nuestro país. Así que exhorto a quienes hoy me difaman y me critican sin fundamentos, a que dejen de lado sus estrategias sucias y vergonzosas, y hagan lo propio ante las instancias correspondientes, si es que se consideran parte interesada y se sienten agraviados por la resolución a mi favor”, asentó Leal López.

Finalizó diciendo que si la maestra Gloria Urías Vega se siente aludida por la resolución del TEPJF, debe reclamarle a Morena y no a ella, pues en la lista original quien aparecía, y como sembrada número uno, era la alcaldesa con licencia y no la maestra indígena, además de que la ley nunca dice que la o el representante indígena debería quedar en la primera posición, sino solo en uno de los primeros cinco lugares.