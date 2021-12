La colonia Jardines del Valle de Guasave se cubre de aguas negras

Guasave, Sinaloa.- Rosario Sandoval Valle manifestó que tienen aproximadamente tres meses con un problema de fuga de aguas negras afuera de su casa, en la colonia Jardines del Valle de Guasave, y aunque han realizado la denuncia ante Jumapag para que se le dé solución, solo le dicen que la atenderán, pero han hecho caso omiso de la queja. Mencionó que ya no saben qué hacer los vecinos de la calle Bebelama en el citado sector, porque es un problema que le afecta a todos, ya que en la misma cuadra se tienen varias fallas de ese tipo.

“Ya hemos hablado mucho, y hasta hemos ido, pero no nos atienden para solucionar el problema, el cual ya tiene tres meses así y el agua corre y es una peste muy fea, ya que no se puede estar afuera de la casa,” manifestó.

La ciudadana pidió a las autoridades que le den el apoyo y se les solucione ese tema de las aguas negras, ya que todas las vecinas han hecho la denuncia a la paramunicipal, pero solo se les dice que ya se cuenta con un reporte de ello, pero no hacen nada.

Destacó que esperan ya se atienda esa falla, no solo por el bien de ella sino de sus vecinos también, ya que el olor no se tolera, y la mayoría de los días el aroma fétido se mete a las casas y no se puede estar cómodo. Detalló que por las tardes es cuando el olor se incrementa y no saben qué hacer para librarse de él, ya que el problema está afuera de su hogar y la paramunicipal aún no les brinda la atención solicitada. “Es una batalla, ni comer a gusto podemos con ese mal olor”, reconoció.

Sandoval Valle mencionó que la última vez que realizaron un reporte a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, fue aproximadamente hace dos semanas, y ya no han hecho otra porque la trabajadora que les atendió la llamada les dijo que ya se contaba con un reporte de ese problema, que ya se le daría solución, lo cual, hasta el momento, no ha pasado, pues el problema persiste.

“Es una barbaridad el que no se nos atienda, este problema no es reciente, el suelo se ve verde ya, pues es bastante tiempo el que tiene corriendo el agua del drenaje, y en lugar de decirnos que nos atenderán, deberían de ser sinceros y programarse”, manifestó. Dijo que las autoridades deben ser más empáticas, ya que si se pusieran en el lugar de la gente que vive entre aguas negras, no se les ignoraría y les brindarían la atención solicitada.