La cuarentena pulveriza derrama por el Día del Estudiante en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los comerciantes de Guasave miran con desespero, impotencia y resignación cómo la cuarentena por el Covid-19 pulveriza la posibilidad de que haya movimiento económico por el Día del Estudiante, reconoció César Sánchez García.

El presidente de la Canaco Guasave indicó que el año pasado, entre esta festividad y algunas graduaciones escolares que suelen celebrarse en estos días y en el mes siguiente, la derrama económica que generaba para distintos giros comerciales alcanzó casi los 40 millones de pesos.

Confinamiento

“Ni modo, desgraciadamente esto es algo que no está en nuestras manos. Se nos ha dado una instrucción, hemos sido muy responsables y afrontamos las consecuencias de no tener movimiento comercial como solíamos tenerlo antes de la cuarentena por este virus.”

Sánchez García agregó que sólo algunos comerciantes que hacen ventas en línea son los que han seguido generando algunos ingresos, sin embargo estos no son ni medianamente equiparables con lo que suelen tener en un año “normal”. “Ahorita por la situación pues no hay fiestas, no hay reuniones y esto impacta a comercios que se dedican a actividades como la venta de ropa, a estéticas, músicos, a los restauranteros, a los que venden bisutería, florerías, locales de eventos, renta de traje y vestidos, en fin es un número muy elevado de comercios los que se están viendo afectados. Como te digo, sabemos que esto no es algo que dependa de alguien en específico, sino que es consecuencia de un virus, lo entendemos, pero aún así no deja de ser bastante frustrante y nos preocupa mucho.”

Reprogramación

En cuanto a las graduaciones indicó que el hecho de que algunas instituciones educativas estén reprogramando los eventos para meses próximos les da un aliento de esperanza.

“Ahorita no sabemos con precisión de fechas, pero nos hemos enterado de que algunas graduaciones se están reprogramando, entonces creemos que más adelante va a verse reflejado de alguna manera este movimiento comercial, esperamos que así sea.” El líder camaral indicó que están a la espera de algunos anuncios que pudiera hacerles el gobierno municipal respecto a la reactivación económica.

“Los comerciantes de Guasave deben ser reconocidos porque en términos generales hemos sido muy respetuosos de las indicaciones que nos han hecho las autoridades de Salud, se han acatado las medidas sanitarias en el entendido de que lo primero es eso, cuidar nuestra salud, la de los empleados y la de nuestros clientes, pero ahorita ya se debe de ver la manera de que esto vaya retornando a una normalidad de esta que nos habla el gobierno federal, porque no hay de otra.”

Añadió que tanto los comerciantes como la ciudadanía tendrán que seguir apegados a las medidas sanitarias.

