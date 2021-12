La discapacidad de María de Guasave ha sido un gran impulso para su vida

Guasave, Sinaloa.- La activista social y docente de inglés en Guasave, María del Pilar González Cázarez, señaló que a pesar de contraer la enfermedad de polio a tan solo un año de edad, donde perdió el 100 por ciento de su movilidad, esto no fue impedimento para realizar sus actividades diarias. Destacó que el hecho de no ser tratada como un caso especial fue uno de sus motores para poder salir adelante y vencer los paradigmas que se le impusieron por padecer una discapacidad.

González Cázarez detalló que hace más de 51 años muchos niños fueron detectados con la enfermedad de polio en Sinaloa, y uno de los casos fue ella, quien a pesar de tener la vacuna contra la polio, se contagió, provocándole una fuerte parálisis en todo su cuerpo.

Destacó que fue muy complicado el proceso, ya que fue todo un reto para sus padres, que no contaban con los recursos necesarios para los gastos médicos, sin embargo, su mamá se trasladaba en autobús con ella en los brazos para que recibiera rehabilitación, y progresivamente, tras varias intervenciones quirúrgicas por doctores estadounidenses, fue recuperando su movilidad. “Después de que me operaron en Los Ángeles, a los 8 años, lo más difícil fue separarme de mis papás, porque no se les permitía la estancia,” expresó la activista social. Detalló que fue recibida por el personal de la clínica, lo cual fue muy impactante para su edad.

Explicó que desde muy chica fue muy consciente del porqué se tuvo que separar de sus padres, ya que era para poder recibir el tratamiento adecuado para tratar su enfermedad. Durante su estadía en la clínica forjó su carácter y personalidad, donde descubrió su voluntad y fortaleza.

Expresó que uno de sus grandes impulsos fue el no haber sido tratada como “una persona especial”, con lo cual logró ser la mujer que es hoy, convirtiéndose en una docente y activista social. Declaró que a lo largo de su vida fue subestimada por su discapacidad, sin embargo, ha logrado romper los paradigmas donde no se les permitía a las personas con distintas discapacidades ejercer alguna licenciatura. Actualmente tiene 21 años como docente de idiomas, y 10 años que creó su fundación AMAC, luchando por la justicia y la vida de los animales de la calle.