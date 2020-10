La espera de Bertha, dos años y su hijo no regresa

Guasave, Sinaloa.- “A veces me siento aquí afuera de la casa y es como si ya fuera a llegar, se me figura que lo voy a ver acercarse”, dice con voz entrecortada Bertha Alicia Sandoval. Su hijo, César Eleazar Báez Sandoval, fue visto por última vez el 4 de noviembre del 2018, salió a comprar “mandado”, en Mazatlán, donde trabajaba como jornalero. No regresó a la casa donde vivía junto a otros compañeros. Desde entonces la tranquilidad no es completa para ella.

Desesperación

Fue el 23 de agosto cuando lo vio por última vez, el día de su cumpleaños, “no me pasó por la cabeza que ya no lo iba a ver y yo aún quiero y espero en Dios que lo pueda ver de nuevo”.

Aunque su esperanza de encontrarlo con bien se fortalece cada que alguien le dice que le pareció verlo, si no sucede de esa forma y la fortuna no le favorece, está dispuesta a reencontrarlo como esté, lo que quiere es tener la certidumbre de que sabrá de su paradero.

Yo lo que quiero es verlo, saber de mi hijo, nadie puede entender el dolor que siento, esto es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. A veces la gente me ha dicho que le pareció verlo, pero por alguna cosa no doy con él, yo no me aferro a esa esperanza solamente, aceptaré encontrarlo como sea, lo que quiero es encontrar a mi hijo”, narra entre llanto ahogado.

Como señas particulares señala que su hijo tiene 40 años, tres tatuajes en la espalda con el nombre de sus tres hijos, también tiene los tendones de la mano izquierda dañados. Si alguien sabe algo puede comunicarse al teléfono 687 105 4924 o al 687 166 2395, una madre desesperada agradecerá cualquier información.