La falta de dinero impide que sinaloítas denuncien

Guasave.- Pese a que en Sinaloa municipio se han detectado situaciones de ex-trema agresión física como es el caso de María del Rosario ‘N’, atacada a machetazos la tarde del domingo pasado en la comunidad La Loma de Lugo, las mujeres terminan por no proceder legalmente por diversos factores, pero uno de los principales es la falta de dinero para interponer la denuncia en Angostura.

Complicaciones

Norma Ramírez Félix, directora del Immujer en Sinaloa municipio, dijo tener noción de la agresión de la sinaloíta, quien recibió atención médica en el IMSS, pero desconoció el estado de salud actual de la afectada porque el hecho no se ha remitido al instituto.

Declaró que la mayoría de las agresiones físicas y psicológicas que detectan es a mujeres de bajos recursos, aun cuando la violencia no es exclusiva de ninguna clase social. “El problema de nosotros es la lejanía, por eso queremos que los sistemas de atención a las víctimas de violencia se acerquen al municipio, que haya un enlace, que si las mujeres llegan a denunciar aquí en nuestra instancia las podamos canalizar al Ministerio Público y se les dé la atención, porque si no es así, es complicado.” La única denuncia interpuesta por una en Sinaloa municipio se registró en marzo y las autoridades buscaron las condiciones para que la afectada acudiera a Angostura.



“Nosotros sí les podemos conseguir el carro para que se traslade porque la instancia no tiene unidad, la gasolina para llevarla a Angostura a denunciar y las van a volver a citar, no va ser una sola vez, y van a tener que ir varias veces las mujeres y con la falta de recursos no pueden seguir.”

Llamado de auxilio

De acuerdo con el registro de la DSPM el reporte se realizó a las 16:18 horas el domingo 26 de noviembre del actual año, y según lo remitido por C4 de Los Mochis esta semana la fémina había recobrado el conocimiento y se encontraba en recuperación.

Al parecer el atacante es un familiar que coincide con uno de los apellidos de la agredida.