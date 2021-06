La gente decidió votar por la fórmula ganadora: Rolando Mercado, candidato de Sinaloa municipio

Sinaloa.- A cinco días de que se den las elecciones de este año, donde en el municipio Sinaloa se elegirá a alcalde, Rolando Mercado Araujo, candidato por ese cargo por la alianza PRI-PAN-PRD, aseguró que los sinaloítas ya decidieron y se irán con el proyecto que él encabeza.

El médico asegura que el trabajo de tierra, las visitas casa por casa, le han dado buenos resultados y por ello apuesta a que ganará.

¿Cómo ha sido su campaña y cuáles son sus expectativas?

Mi campaña ha sido de estar en contacto todos los días con las personas, con la ciudadanía, en cada pueblo, casa por casa. Es ir al encuentro con ellos, sentarnos a platicar, escuchar qué piensan de la política, y qué están esperando de la política, sobre todo es muy importante hacer lo que la ciudadanía quiere. Y mi expectativa es que vamos a ganar este 6 de junio, porque nos hemos ganado el cariño de la gente, afecto de los ciudadanos, y eso es lo más importante.

¿Por qué tomó la decisión de participar, y qué influyó para dejar la función pública y entrar a la campaña como candidato a la presidencia municipal?

Tomé la decisión hace muchos años, derivado de la necesidad que tiene la gente de un servicio de urgencias. Yo al estar en este rubro, realmente ahí he notado la necesidad de gente humilde que llega a pedir sus servicios de atención médica, los cuales son muy pobres económicamente y con enfermedades importantes y que realmente no pueden pagar su atención y a veces la política no tiene para ayudar a esas personas y no hay quien quiera ayudarlas, por eso es que hace muchos años inicié en la política, y por eso que hoy la vida, Dios, mi partido, me permiten ser el candidato a la presidencia municipal, lo aprovecharé al máximo y creo que haré lo que tenga que hacer para que el municipio de Sinaloa tenga, y sobre todo a las personas que menos tiene les vaya mejor.

¿Cómo ha sido su experiencia en esta campaña electoral?

La verdad ha sido una campaña atípica con condiciones muy diferentes hoy y tenemos que cumplir muchas reglas derivado de la pandemia del Covid-19, las cuales creo hemos acatado a la formalidad, hemos cumplido con las reglas de operación y creo que en esta elección nos va a ir muy bien y va a ganar la ciudadanía.

¿Si gana el próximo 6 de junio, cuál sería la primera problemática en la que se enfocaría a partir del 1 de noviembre?

Ganando primeramente Dios el 6 de junio haremos un plan municipal de desarrollo, el cual incluirá las principales problemáticas que tiene la ciudadanía de Sinaloa municipio, primer eje de gobierno la salud, primero la salud, mejorar el Hospital Integral de Sinaloa, con todas las especialidades, las 24 horas del día y mejorar las condiciones de los centros de Salud dispersos en todo nuestro municipio, mejorar las clínicas del IMSS y oportunidades en todo el municipio, y sobre todo realzar el servicio de urgencias en la clínica del Issste en la cabecera municipal, que todos los derechohabientes tienen años solicitándolo.

Creo que lo haremos realidad, primeramente Dios. El segundo eje de gobierno sería el agua potable y el tercer eje será rehabilitar de verdad las carreteras.

¿Confía que a Sinaloa municipio le pueda ir mucho mejor que como le ha ido hasta ahora?

La verdad sí, confío en la ciudadanía, espero en su respuesta y creo vamos a seguir trabajando con la ciudadanía porque nos hemos ganado la confianza y vamos hacer un buen gobierno.

¿Considera que la elección será cerrada?

Realmente considero que no. Creo en el apoyo de los sinaloítas.

¿Aprueba que pese a ser ocho aspirantes la lucha parece que ha quedado entre dos?

La gente en Sinaloa municipio ya decidió por quien votar, por el PRI, la fórmula ganadora, porque somos los mejores.

¿Qué mensaje le mandaría a los sinaloítas, a días de las votaciones?

Sobre todo agradecerles que me hayan dado la oportunidad de entrar a sus hogares, de estar en contacto con ellos, y sobre todo de ese gran respaldo que me han dado Feliciano “Chano” Valle y Mario Zamora como aspirantes a la diputación local en el Distrito 06 y la gubernatura, respectivamente.