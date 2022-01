La gente no perdona, senadora a regidores de Guasave

Guasave, Sinaloa.-La senadora Imelda Castro Castro enfatizó que todos los representantes populares están en una vitrina pública y que la ciudadanía no perdona, esto en torno a lo sucedido con los regidores de Guasave que aprobaron un fuerte incremento en el presupuesto para su área, recortando recursos de otras más prioritarias.

“Con todo respeto a los regidores y a todos los representantes populares, necesitamos pensar a largo plazo, porque si ahorita se incrementan sus ingresos, la gente los está viendo, estamos en una vitrina pública y la gente no perdona; si quieren hacer carrera política a favor de la gente, necesitan estar con las prioridades de la ciudadanía y no con sus prioridades personales, 20, 30 mil pesos más de qué sirven si en la política van a estar en debut y despedida.”

Castro Castro indicó que la política de austeridad que prevalece en el gobierno federal y que el gobierno estatal ya está aplicando, también debe de bajar a Guasave y consideró como una muy mala señala el hecho de que el tema en Guasave sea el presupuesto de los regidores y no las prioridades ciudadanas.

“Eso lo tenemos que aplicar a los municipios, el congreso del estado ya lo hizo también, retrocedieron un poco pero lo hicieron, porqué no lo va a hacer Guasave, porqué no lo van a hacer los regidores; francamente que el tema de los pesos y centavos de los ingresos de los representantes populares sea el gran tema de Guasave es una muy mala señal, porque hay muchas necesidades, simplemente las de salud.”

La senadora destacó que habría de apoyarse a los alcaldes y alcaldesas, más aún si vienen del mismo proyecto e incluso cuando no es así, pues a penas inician y merecen el voto de confianza y además porque quien dio el mandato fue la gente.

Añadió que en el caso específico de Guasave, los regidores deberían de tener un diálogo con el presidente en donde no esté el tema de pesos y centavos a la orden del día, sino las prioridades de la ciudadanía y señaló también que el ejecutivo puede modificar cierto porcentaje el presupuesto y que de ser necesario debería de llegarse a eso, aunque lo ideal sería que los ediles dieran marcha atrás al menos en un porcentaje.

“Creo que tiene asegunes la ejecución del presupuesto, sabemos que el presupuesto lo tiene que ejercer el ejecutivo y puede modificarlo hasta un porcentaje, claro estamos hablando de un municipio, la analogía en la política y en la legislación se puede aplicar, pero creo que eso es posible y si hay que llegar a eso, hay que llegar a eso y todavía los regidores pueden entablar el diálogo con el presidente y dar marcha atrás al menos con un porcentaje.”

Referente al costo político para el partido de Morena, Castro Castro reconoció que sí lo habrá, pero recalcó que la gente sigue apoyando al proyecto y empezará a identificar a los personajes para determinar con quién sí y con quién no.

“La gente está apoyando al movimiento y va a empezar a ver también los personajes del movimiento; no pierde el movimiento en general aunque sí tiene un costo, porque la transformación viene desde arriba y el que no sea congruente con eso, de verdad seguramente en mediano plazo ya no lo vamos a volver a ver.”