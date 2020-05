La gente no quiere decir que está enferma o que tiene algún síntoma en Guasave

Sinaloa.- Desafortunadamente otra situación que está enfrentando el sector salud en la lucha contra Covid-19 es la falta de verdad en la ciudadanía, que por temor al rechazo y a la discriminación no dice cuando tiene síntomas.

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, dijo que si al llegar a los domicilios la gente no dice la verdad no ayudan y a la vez ponen en riesgo a su propia familia y su salud si llegan a presentar síntomas.

“Nosotros al detectar una persona se hace una vigilancia epidemiológica, se reporta a las autoridades para que nos apoyen y en el cerco epidemiológico nosotros vamos casa por casa para buscar intencionadamente pacientes que tengan síntomas de Covid-19”, expuso.

Aquí lo que hemos estado observando desafortunadamente es que la gente no quiere decir que está enferma o que tiene algún síntoma.

Dijo que la situación se puede salir de las manos si las personas no son sinceras y no cooperan con las autoridades de Salud.

“Para nosotros llevar un seguimiento es confidencial, así como llegamos a una casa para dar información sobre la prevención de dengue, zika o chikungunya, también llegamos por Covid y es muy importante que la gente nos diga la verdad, de esta manera vamos a ayudar”, dijo.