La gente sabe que soy un hombre de resultado: Jesús Antonio López Rodríguez

Sinaloa.- A cinco días de que se lleve a cabo la elección, el candidato a la alcaldía de Guasave por la alianza PRI-PAN-PRD, Jesús Antonio López Rodríguez, confía en que se verá favorecido con el voto y asegura que los principales temas que atenderá durante su gobierno serán la salud, los servicios públicos de calidad y la potencialización de la economía en el municipio.

Pidió, a quienes aún no se definen, salir a votar este 6 de junio por un hombre que más que prometer ya ha cumplido desde las trincheras en las que ha estado.

¿Qué impresión le ha dejado la campaña?

Me ha dejado una gratísima impresión, la verdad es que estoy muy contento, muy emocionado, muy motivado por la aceptación que hemos estado teniendo con la sociedad.

¿Considera que la elección estará muy cerrada?

Fíjate que no va a estar muy cerrada la elección, cuando menos en la presidencia municipal nosotros tenemos trabajos que nos dan como claros vencedores, con un amplio margen sin duda y hemos hecho encuestas para trabajar, no para publicarlas y nos está yendo muy bien gracias a Dios.

¿Qué decirle a los guasavenses que aún no definen su voto a escasos días de las elecciones?

Decirles que el candidato de la alianza del PRI-PAN-PRD, que es el doctor Chuy López, ya estuvo como diputado federal, como director de Salud Municipal, como director del Hospital General, y no es que quiera prometer, pero ya ha cumplido, la gente me conoce, soy una gente sana, comprometida, pero sobre todo la población sabe que yo soy un hombre de resultados.

La gente sabe que voy hacer un gran trabajo al frente de Guasave y que este 6 de junio salgan a votar temprano, que demuestren que el voto es lo más importante en cualquier elección.

¿Cuáles serían las tres principales problemáticas que atendería al llegar a la alcaldía?

De forma inmediata yo atendería el tema de salud, servicios públicos de calidad y potenciar el desarrollo económico de Guasave. Todo es necesario, debemos de tener una buena educación, una buena seguridad, pero sin duda, si no tienes salud no puedes tener nada y de la mano de la salud va el hecho de tener agua potable, drenaje, pavimento, iluminación. Teniendo eso se tiene que buscar cómo reactivar la economía en Guasave, tener mucha seguridad y sobre todo tener educación, porque un pueblo que no está educado no puede aspirar a ser un pueblo grande.

¿Confía en que a Guasave le puede ir mucho mejor que como le ha ido hasta ahora?

Estoy totalmente convencido, porque sabemos hacer las cosas, porque vamos a hacer un gran equipo de trabajo, porque nuestro gabinete va a estar conformado con gente con perfil, con capacidad y con honestidad y porque vamos a trabajar con toda la fracción en el estado. Nuestra planilla está hecha y derecha con gente que ha demostrado capacidad y honestidad, y decirle a la gente de Guasave que soy el único candidato a la alcaldía que soy transparente, que presenté mi 3 de 3 como una exigencia de la página Transparencia Mexicana, yo no tengo nada que ocultar.

¿Qué seguiría para Chuy López en caso de que no se viera favorecido en las elecciones?

No me pasaría nada, yo soy médico y soy muy trabajador, dentro de mi vida ahí está mi forma de trabajar como médico, deportista, como diputado, como director del Hospital General y en todos los puestos que hemos estado hemos estado dando resultados, trabajando con mucha honestidad, con profesionalismo, y si eso no me alcanza para ser elegido el presidente municipal, no me va a pasar absolutamente nada.

Voy a seguir siendo el mismo doctor Chuy López que la gente conoce, porque ya hemos perdido y no ha pasado nada, yo no estoy obsesionado, tengo la gran oportunidad hoy de ser presidente municipal para servirle a Guasave, no para servirme a mí.

En el espacio en que yo esté, la gente sabe que siempre va a contar conmigo, de una forma u otra, pero no hay una forma más importante en este momento que la gente salga el 6 de junio y refrende todo lo que me ha dicho en la calle. La sociedad se ha manifestado abiertamente que quiere que sea su próximo presidente municipal y lo voy a ser, muy cercano a la gente y con muy buenos resultados.

El perfil

Nombre: Jesús Antonio López Rodríguez.

Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1961

Lugar: Guasave, Sinaloa

Profesión: Doctor

Trayectoria: Médico cirujano con doctorado en Medicina Interna, diputado federal 2015-2018, director de Salud Municipal 2014-2015, subdirector del Hospital General 1993-2000, y director 2018-2021.