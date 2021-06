La gente votó a ciegas, señala el presidente del PRI en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante la derrota que protagonizó el Partido Revolucionario Institucional en las pasadas elecciones, el presidente del PRI en Guasave declaró que tiene claro que la gente votó a ciegas, y faltó que conocieran realmente a los candidatos, porque de haber sido así se hubieran decidido por las propuestas del tricolor.

Pedro Flores Carvajal resaltó que la propia alcaldesa municipal de Guasave, Aurelia Leal López, dejó de manifiesto las nulas gestiones a beneficio de Guasave que hizo Casimiro Zamora, como diputado federal, el cual se reeligió y volvió a ser favorecido. “Y aún así votaron por él, como si hubiera hecho campaña”, haciendo referencia a que no hizo nada. “Si hubiera hecho campaña hubiera perdido, eso es una muestra muy clara de cómo se dieron las cosas, la gente votó a ciegas.”

Flores Carvajal resaltó que el hecho de que la propia presidenta municipal reconozca que el candidato de su partido no hizo nada por Guasave, es una muestra de cómo se desarrolló la votación el domingo pasado, donde se votó a ciegas.

En torno al proceso electoral 2021 externó que les da la pauta para replantearse estrategias de cómo trabajar e ir al llamado de la ciudadanía para que sigan creyendo en el partido.

Dejó claro que no fue la alianza lo que influyó para dejarlos en desventaja, teniendo claro que la dispersión de apoyos como las entregas económicas que están otorgando, dieron la ventaja al partido hoy ganador. El líder priista exhibió que de haber hecho campaña los hoy ganadores no hubieran sido favorecidos porque no tenían propuestas.

En cambio, la gente está recibiendo el apoyo de 68 y más, en su mayoría, y por temor a que se les quitara dicho beneficio, así también en el caso de los jóvenes que ni siquiera conocían a los candidatos, y eso, a criterio del priista, marcó la diferencia.

“El ciudadano al votar consideró que el otro partido, mediante los programas sociales que están otorgando, iba a venir a mantener una economía donde nos va a ir bien, esperamos y así sea, como mexicanos lo deseamos, pero yo en lo personal como presidente del partido, estoy totalmente convencido de que los mejores candidatos y propuestas eran de nuestros aliados.”

Flores Carvajal se expresó respetuoso de los candidatos electos. En un balance de lo que está ocurriendo con el partido Morena, recordó que a nivel nacional, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la república, se tuvo un registro de votantes de 30 millones aproximadamente, y en la contienda que se realizó el domingo pasado disminuyeron los votos a 15 millones. “La mitad de la gente que votó por Morena cuando era candidato Obrador no votó por ellos ahora, y esto se mide en las candidaturas a diputados federales.”

Con respeto al trabajo que hizo el personal al interior del partido, consideró que se hizo una gran campaña, donde se trabajó, lo cual les reconoce el partido y se los agradece.

Se comprometió a tener un acercamiento con todos los militantes y replantear estrategias internas del partido para seguirlo fortaleciendo y así seguir siendo como hasta ahorita lo habían sido, una opción política importante para los guasavenses, donde esperarán indicaciones de la dirigencia nacional si seguirían en alianza hasta las próximas elecciones del 2024.

