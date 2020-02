La loable labor de los médicos voladores

Guasave, Sinaloa.- Para antes de las 8:00 horas la clínica Victoria, ubicada en la sindicatura de Ocoroni, lucía con bastante gente, muchos de los presentes eran adultos mayores, madres con hijos y algunos jóvenes. Iban atraídos por la atención que prestarían los médicos voladores, esos ángeles que acuden con una sonrisa y con buen humor dispuestos a tratarlos de manera digna y ayudarlos con sus problemas de salud.

La asociación humanitaria tiene cerca de 80 años operando en Ocoroni, los equipos van rotando pero la meta siempre ha sido la misma: “proveer servicio médico a todas las personas de bajos recursos o con recursos muy limitados”, detalló el médico Manuel Gil, presidente de la liga.

Realmente nuestra labor es venir aquí y ayudar a nuestros compatriotas mexicanos, brindarles una atención médica a la que quizás de otra manera no podrían acceder por la falta de dinero.”

Son conscientes de que no importa a dónde vayan, siempre va a haber gente que necesita atención médica, “incluso si nos quedáramos en Estados Unidos podemos quedarnos y hacer labor humanista ahí porque en todos lados hay gente con necesidad, pero aquí se pensó por ser un punto más alejado donde las oportunidades de la gente está aún más reducidas.”

Manuel Gil reconoce que ha cambiado la forma en la que ellos trabajan por diferentes factores.

“Últimamente hemos tenido mucha dificultad en venir pero usualmente veníamos una vez por mes, pero después de la pérdida de algunos aviones y equipos redujimos a una vez cada dos meses sus visitas, nuestra meta ahora es mantener cuando menos cinco misiones al año.”

La idea es traer más especialidades y continuar con nuestra labor.

Ni siquiera cuando la violencia estaba en su punto más álgido ellos nunca detuvieron su labor, y es que sostienen que además de que la enfermedad no espera, nunca se han sentido agredidos.

La atención médica no reconoce si se está rodeado de peligro o no, simplemente hay que proveer, nosotros nunca hemos tenido ningún conflicto, lo de nosotros no es hacer distinción o hablar de política, nosotros venimos solo a ayudar a la gente.”