La obesidad infantil afecta al 39% de los niños guasavenses

Sinaloa.- Preocupa al sector salud que el porcentaje de obesidad en niños y adolescentes siga incrementando en el municipio de Guasave, y más aún el hecho de que la población no la toma como un problema de salud y no busca atención médica.

Son alrededor de 30 mil menores los que se encuentran con dicho padecimiento en Guasave, informó el epidemiólogo de la Dirección de Salud Municipal.

Estadísticas

Jorge Pérez Armenta, epidemiólogo de Salud Municipal en Guasave, informó que desde hace tres décadas ha ido incrementando la obesidad global, principalmente en niños y adolescentes, y que desde hace 20 México estaba en segundo lugar a nivel mundial, sin embargo, ya ha asumido el primer lugar.

Explicó que hasta el momento no se cuenta con un registro como tal de casos de obesidad en el municipio, sin embargo, hay encuestas que permiten la detección de este padecimiento.

“Aquí en Guasave no hay un registro como tal, son encuestas de salud en nutrición y eso lo hace el Instituto Nacional de Salud Pública, al igual que el Inegi, con una periodicidad de cada año, cada 5 o hasta cada 10.”

Destacó que de acuerdo con las últimas encuestas se tienen en Guasave un aproximado de 30 mil niños con este problema de salud.

“En la última Encuesta de Salud Nacional de Nutrición nos sitúa en un 39 por ciento de obesidad en el municipio, esto nos está hablando ya de alrededor de entre 28 y 30 mil niños obesos en Guasave. En el 2016 teníamos el 30 por ciento de obesidad en Guasave y ahora ya es casi el 40 por ciento en cuestión infantil.”

Atención

Pérez Armenta señaló que las personas que padecen obesidad no acuden por atención.

“Nadie acude por obesidad, no es algo que acudan a tratarse, no hay una atención, pero sí hay muchas detecciones pero se registran como otros problemas cuando se les atiende, porque acuden por otras situaciones y no se registra como obesidad el diagnóstico, pero en realidad no hay atención para ello.”

El epidemiólogo destacó la importancia de trabajar con este sector de la población con el afán de evitar que en el futuro se conviertan en la población vulnerable, destacando que no solo es el covid el que puede afectarlos en gran medida.

“Lo que sí se debe de hacer es anticipar a la cadena causal; es decir, si estamos viendo que la obesidad está provocando hipertensión y diabetes, que son los grupos vulnerables, necesitamos trabajar con los niños y adolescentes para que no se conviertan en población vulnerable no solamente al covid, sino a todas las enfermedades virales que tendremos en un futuro, porque puede no ser la única epidemia que tengamos.”

Resaltó que de no tratarse, estos niños en un periodo muy corto van a ser el grupo vulnerable, porque el covid puede tardar el mismo tiempo que ha tardado la influenza en ser endémica, un periodo de 11 años.

Detalló que la Dirección de Salud Municipal, así como las autoridades municipales, están ideando ya un plan estratégico de atención a este sector de la población.