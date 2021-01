La pandemia duplicó costos y redujo ingresos en Cruz Roja en Guasave

Sinaloa.- Antes de sostener una reunión con la alcaldesa de Guasave, el delegado estatal de Cruz Roja informó que la pandemia duplicó los costos y los servicios de la institución, además de que redujo a la mitad los ingresos debido a que no se realizó la colecta anual.

Añadió que se encuentran buscando estrategias, acercándose a los municipios, el gobierno del estado de Sinaloa y los empresarios, para hacerle frente a la situación actual.

Situación crítica

Carlos Bloch Artola, delegado estatal de Cruz Roja, señaló que en el 2020 tenían una colecta muy ambiciosa, pero que ante la pandemia no pudieron realizar y toda la situación vino a duplicar los costos operativos y los servicios, pero con una reducción del 50 por ciento en sus ingresos.

“En el 2020 teníamos una colecta muy ambiciosa para no tener rezagos en ninguno de los municipios, no se pudo. Ya habíamos iniciado con la colecta escolar, ya habíamos entregado los materiales, pero sale el tema de la pandemia y le tuvimos que entrar... Nos duplicó los costos, los servicios y nos redujo a la mitad nuestros ingresos.”

Bloch Artola detalló que la situación por la que atraviesa la institución a nivel estatal es básicamente por haber dejado de percibir los 40 millones de pesos que se tenían proyectados para la colecta del año pasado.

Añadió que están buscando estrategias con los gobiernos, la ciudadanía y los empresarios para salir adelante este 2021.

“Es un decir, es básicamente no haber tenido una colecta, específicamente no haber recaudado alrededor de 40 millones de pesos a nivel estatal. Cruz Roja es una institución que específicamente vive de las colectas y de la bondad tanto de los gobiernos como de la ciudadanía, de los empresarios y los comercios socialmente responsables y en ese sentido estamos buscando el cómo sí.”

Explicó que la reunión con la alcaldesa Aurelia Leal, aunque no traía ninguna petición específica, sí se debía para buscar una sinergia y la forma de poder trabajar juntos para que la benemérita pueda seguir brindando sus servicios a la población como lo ha hecho hasta hoy, pues recalcó que al menos en Sinaloa no se tienen otras opciones al momento de emergencias de salud y la labor que realiza Cruz Roja es muy importante.

Aclaración

El delegado estatal de Cruz Roja enfatizó que la institución no ha incrementado los costos de sus servicios y recalcó que se vería muy mal que limitara sus atenciones.

“Cruz Roja no ha incrementado sus costos, que suban las refacciones de los carros, el costo del combustible, no quiere decir que Cruz Roja suba su servicio, yo creo que no se vería bien que Cruz Roja limitara o quitara sus servicios.”