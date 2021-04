La pandemia no es pretexto para no entregar utilidades a trabajadores de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El titular de la Delegación del Trabajo y Previsión Social de Guasave aseguró todas las empresas o personas morales que hayan tenido algún beneficio a favor del trabajador como utilidades, tienen que entregar dicho recurso, ya que el problema de salud del Covid-19 no es pretexto para no hacerlo.

Sergio Robles Peña comentó que a la persona física se le da un mes más para presentar su declaración, lo que significa que en lugar de estar feneciendo su término en el mes de junio, sería hasta julio cuando deba entregar las utilidades, si es que las hubo.

Respecto a las utilidades que se darán este año, el funcionario señaló que de momento desconoce ese dato debido a que el momento en el que las empresas rinden su declaración ante Hacienda, es cuando se da a conocer si hubo o no utilidades, por lo que se le hace un llamado a los trabajadores en el sentido de que, si llegan a tener alguna duda, que se presenten a la Delegación del Trabajo y Previsión Social en este municipio a poner su queja.

“Así se estará en condiciones de mandar a citar al jefe y proceder a mandar a un inspector a realizar una revisión extraordinaria para saber si hubo o no utilidades”, destacó.

“De ahí despejaremos la duda si hay o no en cuestión de la declaración anual, misma que se coteja ante Hacienda para ver si es la real o no”, comentó.

Agregó que a partir del día primero de junio se verán en condiciones de mandar citar al jefe y llamar a inspecciones extraordinarias para cerciorarse si hay o no utilidades y hacer un llamado para que ellos mismos les justifiquen a los empleados del porqué no se les entregó ese recurso.

“Si no hay, pues hay que hablar con los trabajadores y decirles que no hubo, pero justificarles con la copia del establecimiento para que vean que en verdad no hubo utilidades”, resaltó.

Robles Peña comentó que desde el año pasado tuvieron casos de jefes que no querían darles las utilidades a los empleados con el pretexto del problema de la pandemia, lo cual no era un impedimento, ya que se pedían las del 2019, pero en esta ocasión se están pidiendo las del 2020.

La pandemia no es excusa, si hubo utilidad se la tienen que dar a los empleados”.

El titular de la Delegación del Trabajo y Previsión Social expresó que es una obligación del jefe entregar las utilidades al empleado, y en dado caso de que no quiera hacerlo, se le aplicará una sanción por parte de esta dependencia, la cual varía, pues puede ser desde los 18 mil hasta los 200 mil pesos, dependiendo de la empresa y de la cantidad de trabajadores con la que se está incumpliendo.

“Esperemos que todos los patrones cumplan para no vernos en la necesidad de estarlos molestando en ese aspecto”, finalizó el funcionario.